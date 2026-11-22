Обычный поход за продуктами для посетителей магазина обернулся трагедией.

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Нападение РФ на Вишневое / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Россияне атаковали ТЦ "Новус" в Вишневом реактивным дроном

В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Вечером 22 ноября российские войска атаковали Киевскую область реактивными беспилотниками. В Вишневом под удар, по предварительным данным, попал торговый центр "Новус".

В результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

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По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На момент атаки люди находились в магазине и пришли за продуктами.

"Люди просто пришли в магазин за продуктами. Обычный поход за покупками обернулся трагедией из-за российской атаки. Враг целенаправленно терроризирует мирное население, атакует гражданские объекты и саму жизнь людей", - сообщил Ткаченко.

В здании вспыхнул пожар, который уже удалось потушить.

Напомним, что Киевская область в течение дня подвергается российским атакам, сообщают в ОГА.

В Белоцерковском районе ранение получила женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Там также загорелся частный жилой дом, а еще один получил повреждения из-за взрывной волны.

В Бучанском районе ранения получил мужчина. В результате российской атаки повреждено здание магазина. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь, его состояние уточняется.

На местах работают спасатели и соответствующие службы.

Ранее вражеский беспилотник поразил пятиэтажный жилой дом в Димере. В результате удара разрушен целый подъезд. На месте попадания продолжаются поисково-спасательные работы.

По состоянию на 18:00 число погибших в Димере возросло до трёх. Среди жертв - 18-летний парень.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, что в ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе поврежден пятиэтажный жилой дом.

Главред писал, что в ночь на воскресенье, 22 ноября, российские ударные беспилотники дважды поразили объекты на территории Украины. Один дрон поразил частное предприятие в Полтавской области, другой - Киевский район Харькова, где после удара возник пожар.

Напомним, в ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе в Харьковской области. Поврежден участок дороги государственного значения, проезд по дамбе пока невозможен - водителей направили в объезд через Чугуев.

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