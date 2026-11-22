Кратко:
- Лучшая оценка критиков - у "Голдфингера" с Шоном Коннери
- Хуже всех критики оценили "Вид на убийство" с Роджером Муром
- Больше всего с учетом инфляции собрал "Скайфолл"
Самую высокую оценку кинокритиков среди 27 фильмов о Джеймсе Бонде получил "Голдфингер" 1964 года с Шоном Коннери - 99% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Самая низкая оценка - 38% - у ленты "Вид на убийство" 1985 года с Роджером Муром, а лидером проката с поправкой на инфляцию стал "007: Координаты "Скайфолл"" 2012 года с Дэниелом Крейгом. Рейтинг составили после того, как на роль нового агента 007 утвердили Роберта Паттинсона.
Об этом говорится в материале журналиста The Guardian Ника Эвершеда. Издание сопоставило агрегированные оценки критиков на Rotten Tomatoes и международные кассовые сборы каждого фильма франшизы, пересчитанные с учетом инфляции.
20 ноября The Guardian обновил материал. После того как в данных Box Office Mojo по части старых фильмов нашли ошибки, график сборов пересчитали по другому источнику, и "Шаровая молния", "Голдфингер" и еще несколько картин поднялись в рейтинге выше.
Как отмечает автор, все фильмы франшизы следуют одной формуле - элегантный шпион в костюме, красивые женщины, драки и экшн. Однако по качеству и кассовым результатам картины заметно отличаются друг от друга.
Какие фильмы о Джеймсе Бонде критики считают лучшими?
В пятерку фильмов бондианы с самыми высокими оценками критиков вошли:
- "Голдфингер" (1964) - 99%;
- "Из России с любовью" (1963) - 97%;
- "Доктор Ноу" (1962) - 95%;
- "Казино "Рояль"" (2006) - 94%;
- "007: Координаты "Скайфолл"" (2012) - 92%.
Три из пяти лучших картин - ранние фильмы с Шоном Коннери, еще две сняты с Дэниелом Крейгом.
Какие фильмы о Бонде хуже всего оценили критики?
Самые низкие оценки получили:
- "Вид на убийство" (1985) - 38%;
- "Человек с золотым пистолетом" (1974) - 40%;
- "Осьминожка" (1983) - 41%;
- "И целого мира мало" (1999) - 51%;
- "Умри, но не сейчас" (2002) - 55%.
Первые три места антирейтинга занимают фильмы с Роджером Муром, оставшиеся два - с Пирсом Броснаном.
Какой фильм о Бонде собрал больше всего денег?
Самые кассовые фильмы о Джеймсе Бонде с учетом инфляции:
- "007: Координаты "Скайфолл"" (2012) - около 1,7 млрд долларов;
- "Шаровая молния" (1965) - около 1,5 млрд долларов;
- "Голдфингер" (1964) - около 1,3 млрд долларов;
- "007: СПЕКТР" (2015) - около 1,2 млрд долларов;
- "Живи и дай умереть" (1973) - около 1,2 млрд долларов.
Меньше всего с учетом инфляции заработали:
- "Лицензия на убийство" (1989) - около 350 млн долларов;
- "Вид на убийство" (1985) - около 450 млн долларов;
- "Человек с золотым пистолетом" (1974) - около 520 млн долларов.
Только два фильма попали в пятерку лидеров и по оценкам критиков, и по сборам - это "Голдфингер" и "Скайфолл".
Справится ли Роберт Паттинсон с ролью Джеймса Бонда?
Профессор истории кино, телевидения и культуры Лондонского столичного университета Карен Макнелли в комментарии для London Met назвала выбор Паттинсона маркетинговой удачей. По ее словам, ставка на известного актера стала для публики неожиданностью.
"Неожиданный в последний момент поворот с более опытным и знаменитым Паттинсоном - это мастерский ход", - отметила она.
Опасения, по мнению эксперта, касаются скорее самого актера, чем франшизы. При этом талант Паттинсона она оценивает высоко.
"Он невероятно талантлив и, несомненно, привнесет в роль новую энергию и собственную трактовку образа. Фильмам о Джеймсе Бонде повезло, что он у них есть", - добавила Макнелли.
Джеймс Бонд - новости
Как сообщал Главред, весной Amazon MGM Studios начала поиск нового исполнителя роли агента 007. Студия официально объявила кастинг и обратилась к кастинг-директору Нине Голд. Голд известна подбором актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны".
До объявления СМИ называли нескольких претендентов на роль. В мае Variety писало, что роль Бонда может получить Том Фрэнсис, лауреат премии Лоренса Оливье. Среди других кандидатов тогда упоминались Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон.
Новым агентом 007 в итоге стал звезда "Сумерек" и "Бэтмена" Роберт Паттинсон. После объявления актер впервые появился на публике 20 ноября на показе фильма Кристофера Нолана "Одиссея" в Лондоне. Новый фильм о Бонде снимет Дени Вильнев по сценарию Стивена Найта.
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