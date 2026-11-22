Самую низкую оценку среди 27 фильмов франшизы получила лента с Роджером Муром.

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Названы лучшие и худшие фильмы о Джеймсе Бонде / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Лучшая оценка критиков - у "Голдфингера" с Шоном Коннери

Хуже всех критики оценили "Вид на убийство" с Роджером Муром

Больше всего с учетом инфляции собрал "Скайфолл"

Самую высокую оценку кинокритиков среди 27 фильмов о Джеймсе Бонде получил "Голдфингер" 1964 года с Шоном Коннери - 99% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Самая низкая оценка - 38% - у ленты "Вид на убийство" 1985 года с Роджером Муром, а лидером проката с поправкой на инфляцию стал "007: Координаты "Скайфолл"" 2012 года с Дэниелом Крейгом. Рейтинг составили после того, как на роль нового агента 007 утвердили Роберта Паттинсона.

Об этом говорится в материале журналиста The Guardian Ника Эвершеда. Издание сопоставило агрегированные оценки критиков на Rotten Tomatoes и международные кассовые сборы каждого фильма франшизы, пересчитанные с учетом инфляции.

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20 ноября The Guardian обновил материал. После того как в данных Box Office Mojo по части старых фильмов нашли ошибки, график сборов пересчитали по другому источнику, и "Шаровая молния", "Голдфингер" и еще несколько картин поднялись в рейтинге выше.

Как отмечает автор, все фильмы франшизы следуют одной формуле - элегантный шпион в костюме, красивые женщины, драки и экшн. Однако по качеству и кассовым результатам картины заметно отличаются друг от друга.

Какие фильмы о Джеймсе Бонде критики считают лучшими?

В пятерку фильмов бондианы с самыми высокими оценками критиков вошли:

"Голдфингер" (1964) - 99%; "Из России с любовью" (1963) - 97%; "Доктор Ноу" (1962) - 95%; "Казино "Рояль"" (2006) - 94%; "007: Координаты "Скайфолл"" (2012) - 92%.

Три из пяти лучших картин - ранние фильмы с Шоном Коннери, еще две сняты с Дэниелом Крейгом.

Какие фильмы о Бонде хуже всего оценили критики?

Самые низкие оценки получили:

"Вид на убийство" (1985) - 38%; "Человек с золотым пистолетом" (1974) - 40%; "Осьминожка" (1983) - 41%; "И целого мира мало" (1999) - 51%; "Умри, но не сейчас" (2002) - 55%.

Первые три места антирейтинга занимают фильмы с Роджером Муром, оставшиеся два - с Пирсом Броснаном.

Какой фильм о Бонде собрал больше всего денег?

Самые кассовые фильмы о Джеймсе Бонде с учетом инфляции:

"007: Координаты "Скайфолл"" (2012) - около 1,7 млрд долларов; "Шаровая молния" (1965) - около 1,5 млрд долларов; "Голдфингер" (1964) - около 1,3 млрд долларов; "007: СПЕКТР" (2015) - около 1,2 млрд долларов; "Живи и дай умереть" (1973) - около 1,2 млрд долларов.

Меньше всего с учетом инфляции заработали:

"Лицензия на убийство" (1989) - около 350 млн долларов;

"Вид на убийство" (1985) - около 450 млн долларов;

"Человек с золотым пистолетом" (1974) - около 520 млн долларов.

Только два фильма попали в пятерку лидеров и по оценкам критиков, и по сборам - это "Голдфингер" и "Скайфолл".

Справится ли Роберт Паттинсон с ролью Джеймса Бонда?

Профессор истории кино, телевидения и культуры Лондонского столичного университета Карен Макнелли в комментарии для London Met назвала выбор Паттинсона маркетинговой удачей. По ее словам, ставка на известного актера стала для публики неожиданностью.

"Неожиданный в последний момент поворот с более опытным и знаменитым Паттинсоном - это мастерский ход", - отметила она.

Опасения, по мнению эксперта, касаются скорее самого актера, чем франшизы. При этом талант Паттинсона она оценивает высоко.

"Он невероятно талантлив и, несомненно, привнесет в роль новую энергию и собственную трактовку образа. Фильмам о Джеймсе Бонде повезло, что он у них есть", - добавила Макнелли.

Джеймс Бонд - новости

Как сообщал Главред, весной Amazon MGM Studios начала поиск нового исполнителя роли агента 007. Студия официально объявила кастинг и обратилась к кастинг-директору Нине Голд. Голд известна подбором актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны".

До объявления СМИ называли нескольких претендентов на роль. В мае Variety писало, что роль Бонда может получить Том Фрэнсис, лауреат премии Лоренса Оливье. Среди других кандидатов тогда упоминались Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон.

Новым агентом 007 в итоге стал звезда "Сумерек" и "Бэтмена" Роберт Паттинсон. После объявления актер впервые появился на публике 20 ноября на показе фильма Кристофера Нолана "Одиссея" в Лондоне. Новый фильм о Бонде снимет Дени Вильнев по сценарию Стивена Найта.

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