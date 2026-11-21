Пекин с помощью церемоний показал США, что Россия - часть китайского проекта, считает Тарас Загородний.

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Путин пошёл на огромные уступки Китаю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Кремль

Главное из заявления:

Россия заплатила Китаю за место за столом с Трампом и Си

Пекин представил США Россию как часть китайского проекта

Обсуждать Украину на встрече Китай не захотел

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин, по всей видимости, пошёл на гигантские уступки Китаю, чтобы оказаться за одним столом с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Сама же встреча трех лидеров в Китае была прежде всего саммитом США и Китая, а Россию Пекин представил там как "ручную собачку". Такую оценку дал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Загородний убежден, что участие в трехсторонних переговорах обошлось Кремлю недешево.

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"По сути, это была одна из промежуточных встреч Трампа и Си, на которую также пригласили Путина. Причем не просто так, не даром. И неизвестно, во сколько обошлось Путину оказаться за этим столом. Думаю, что Россия пошла на гигантские уступки Китаю. Ведь ее участие в переговорах с Трампом и Си позволило показать, что Россия все еще остается в клубе сверхдержав и равна Китаю и США. За это Москве, наверное, пришлось дорого заплатить", - сказал Загородний.

Зачем Пекин показал Россию в роли "ручной собачки"

По мнению эксперта, Китай использовал протокол встречи, чтобы послать сигнал Вашингтону.

"В свою очередь Пекин с помощью китайских церемоний показал Соединенным Штатам, что Россия является частью китайского проекта, ручной собачкой, которая выполняет команды китайцев", - отметил Загородний.

Он также обратил внимание на расположение лидеров на совместном фото. По словам эксперта, Китай "оттеснил" на нем не только Россию, но и Японию.

Американцы же, как считает Загородний, прибыли на встречу в более сильной позиции. Перед ней Трамп побывал на Филиппинах, и эксперт расценивает это как сигнал о том, что США не отказываются от давления на Китай через Японию, Тайвань и Филиппины.

"Американцы прибыли в усиленной конфигурации, поскольку к этой встрече с Си они вытеснили китайцев из Венесуэлы и продемонстрировали Ближнему Востоку, что Китай не может обеспечивать безопасность в этом регионе - это могут сделать только США и Израиль. Все это также было факторами давления на Китай", - пояснил эксперт.

За кулисами, предполагает Загородний, стороны могли обсуждать вопросы рынков и искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что это была промежуточная встреча и подобных встреч у Трампа и Си будет еще много.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему Китай не захотел обсуждать Украину на встрече с Трампом

Загородний отметил, что Путин стремился поднять на встрече украинский вопрос, однако Пекин этого не допустил.

"А то, что пытался пробормотать Путин, не имеет значения. Он очень хотел поднять на этой встрече вопрос об Украине, но китайцы не намерены его обсуждать, потому что не хотят быть опозоренными", - подчеркнул эксперт.

Позицию Китая эксперт связал с ударом по Крымскому мосту, который, по его словам, стал фоном встречи.

"Тем более что фон этой встречи был убедительным: Украина показала класс, уничтожив пролет Крымского моста. В Пекине прекрасно понимают, что Украина будет продолжать воевать и еще не раз продемонстрирует, что Россия - это отнюдь не сверхдержава, раз не может обеспечить свою безопасность", - пояснил Загородний.

Главную роль в Китае, по мнению эксперта, играли лишь два лидера.

"Одним словом, это был, по большому счету, саммит Трампа и Си, а все остальные были там для обозрения их союзников", - сказал он.

В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Фактам ICTV" не согласился с тем, что Китай унизил Путина.

"Я не разделяю очень популярное у нас мнение, что это было унижением Путина. Нет, это не было унижением. Просто Путина поставили на то место, где его видят в Китае. Но Россия, как была, так и останется союзником Пекина, младшим партнером. Однако ни в коем случае не марионеткой", - сказал Фесенко.

Встреча Трампа, Си и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, лидеры США, Китая и России провели переговоры в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Официально среди главных тем трехсторонней встречи называли сокращение ядерных вооружений.

Еще до переговоров встречу трех лидеров сравнивали с Ялтинской конференцией. Чего ждать от новой Ялты, анализировали эксперты. Они оценивали роль Китая и возможные последствия для Украины и Европы.

После встречи ситуацию прокомментировали и другие аналитики. Один из них объяснил, почему Украина осталась в стороне от переговоров Трампа, Си и Путина. Трехсторонние переговоры длились менее двух часов.

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