Неправильная осенняя обрезка гортензии может привести к тому, что в следующем году растение почти не зацветет.

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Уход за гортензией / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Нужно ли обрезать гортензию осенью

Какие сорта нельзя сильно обрезать

Когда лучше всего удалять сухие соцветия

Осенью многие садоводы спешат срезать сухие соцветия гортензии, чтобы куст выглядел опрятнее. Однако такая процедура может навредить растению и лишить его пышного цветения в следующем сезоне. Оказывается, некоторые виды гортензий лучше вообще не трогать до весны. Главред расскажет подробнее.

Как объясняет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, главное правило обрезки гортензий зависит от того, на каких побегах растение формирует цветочные почки. Одни сорта зацветают на прошлогодних ветках, тогда как другие формируют цветы на молодых побегах текущего года. Именно эта особенность определяет, когда можно браться за секатор.

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Почему нельзя обрезать сухие цветы гортензии осенью

Самая распространенная ошибка садоводов - срезать увядшие соцветия вместе с частью стебля, не учитывая особенности сорта.

У некоторых гортензий цветочные почки, которые должны распуститься в следующем году, закладываются еще в конце лета. Они располагаются на побегах прошлого сезона, в частности вблизи верхушек стеблей.

Если осенью обрезать такие ветки слишком низко, можно случайно удалить будущие цветочные почки. В результате следующим летом куст может остаться без цветов.

Кроме того, сухие соцветия частично защищают верхние почки от зимних холодов.

Именно поэтому в регионах с морозными зимами специалисты рекомендуют оставлять отцветшие соцветия до конца зимы или начала весны.

Видео о том, как ухаживать за гортензиями, можно посмотреть здесь:

Какие гортензии нельзя обрезать осенью

Особенно осторожно нужно обращаться с видами, которые цветут на прошлогодних побегах.

К ним относятся:

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) - формирует цветочные почки преимущественно на побегах предыдущего года.

- формирует цветочные почки преимущественно на побегах предыдущего года. Гортензия пильчатая (Hydrangea serrata) - также требует осторожной обрезки, чтобы сохранить будущее цветение.

- также требует осторожной обрезки, чтобы сохранить будущее цветение. Гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia) - сильная осенняя обрезка может привести к потере цветочных почек.

Для этих видов лучше всего оставить сухие соцветия на зиму.

Весной, когда минует угроза сильных морозов и почки станут хорошо заметны, можно осторожно срезать старые цветы.

Срез делают чуть выше первой пары здоровых почек. При этом важно не укорачивать стебли слишком сильно.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Какие гортензии можно обрезать сильнее

Другие правила действуют для гортензий, которые формируют соцветия на молодых побегах текущего года.

К ним относятся:

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata).

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens).

Эти виды хорошо переносят более интенсивную обрезку, поскольку новые цветочные побеги появляются весной.

Обычно их обрезают в конце зимы или в начале весны, до начала активного роста.

В зависимости от состояния куста и желаемой формы стебли можно укоротить примерно на треть или наполовину.

Такая процедура стимулирует образование крепких молодых побегов, которые впоследствии будут нести крупные соцветия.

Когда лучше всего обрезать гортензию

Время обрезки зависит не только от сорта, но и от климатических условий.

В регионах с мягкими зимами процедуру можно проводить в конце февраля. Там, где морозы держатся дольше, лучше дождаться марта или начала весеннего потепления.

Для Украины следует ориентироваться прежде всего на погоду и состояние растения, а не только на календарь.

Главное - не проводить сильную обрезку перед морозами, особенно если речь идет о крупнолистной или пильчатой гортензии.

Нужно ли обрезать вьющуюся гортензию

Отдельного внимания требует вьющаяся гортензия (Hydrangea anomala subsp. petiolaris).

Это растение формирует цветы на побегах предыдущего года и плохо реагирует на сильную обрезку.

Поэтому сухие соцветия можно оставлять на растении, а лишние побеги, выходящие за пределы нужной формы, лучше укорачивать сразу после окончания цветения.

Сильная обрезка вьющейся гортензии может существенно уменьшить количество цветов в следующем сезоне.

Что делать с гортензией в горшке зимой

Гортензии, растущие в контейнерах, требуют особого внимания зимой.

Дело в том, что почва в горшках промерзает быстрее, чем в открытом грунте. Из-за этого корни и цветочные почки могут пострадать от низких температур.

Чтобы защитить растение, садоводам рекомендуют:

Оставить сухие соцветия на зиму, если этого требует сорт.

Замульчировать поверхность почвы для защиты корней.

Переставить горшок поближе к защищенной стене.

Защитить контейнер от сильного промерзания.

Не проводить радикальную обрезку перед морозами.

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