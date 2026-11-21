Садовница объяснила, зачем хвою на ночь погружают в воду и почему венок темнеет всего за несколько недель.

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Как сохранить новогодний венок зеленым в течение двух месяцев: советы садовода / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как отличить свежий венок от пересохшего

Зачем хвою замачивают в воде на ночь

Где венок темнеет уже через пару недель

Живой новогодний венок или гирлянда из хвойных веток могут оставаться зелеными и ароматными до восьми недель. Для этого нужно купить самый свежий венок, замочить его в воде на ночь, повесить подальше от солнца и батарей и регулярно увлажнять. Своим опытом поделилась автор блога Garden Betty Линда Лай.

По её словам, многие венки преждевременно темнеют, потому что быстро высыхают, но этот процесс можно существенно замедлить.

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"Мои собственные венки и гирлянды остаются свежими около восьми недель, и хвоя не осыпается", - отметила она.

Автор подчеркивает, что ни один искусственный декор не сравнится с настоящей хвоей. Однако, как и любому живому растению, венку нужен уход.

Как выбрать свежий новогодний венок

Чем свежее венок на момент покупки, тем дольше он простоит дома. Проверить его можно прямо на месте:

вес и цвет - если венок лёгкий, иголки бледные, а ветки сухие, скорее всего, его сплели несколько недель назад;

- если венок лёгкий, иголки бледные, а ветки сухие, скорее всего, его сплели несколько недель назад; потрясите его - если с венка или гирлянды осыпается много иголок, от покупки лучше отказаться, так как восстановить такую хвою не удастся;

- если с венка или гирлянды осыпается много иголок, от покупки лучше отказаться, так как восстановить такую хвою не удастся; понюхайте - венки из сосны, пихты, кедра или ели должны пахнуть свежесрезанной елкой.

Зачем замачивать хвою в воде

По словам Линды Лай, большинство людей пропускает этот шаг, хотя он один из самых важных. Как только вы принесли зелень домой, её стоит замочить в воде на ночь или хотя бы на несколько часов, чтобы все иголки были погружены в воду и восстановили влагу.

Для этого подойдет большая раковина, вместительный контейнер, старый детский бассейн или бочка для дождевой воды. Белую ванну лучше не использовать, ведь смола живой хвои может оставить пятна. Сама автор держит венки в воде не менее восьми часов - это ещё и помогает избавиться от мелких вредителей на ветках.

Венки с натуральным декором, например шишками, можно смело замачивать, а вот украшения с хрупкими игрушками или сушеными фруктами погружать не стоит. После замачивания зелень выкладывают на полотенца и дают воде стечь.

Где лучше повесить венок

Дольше всего венки и гирлянды хранятся на улице, в прохладе, без прямого солнца и сильного ветра, например, под навесом крыльца. В помещении их следует вешать подальше от прямых солнечных лучей, каминов, вентиляционных отверстий системы отопления и радиаторов.

Чем прохладнее комната, тем медленнее высыхает хвоя. На ночь автор советует снижать температуру на термостате - это поможет дольше сохраниться и новогодней елке.

"Свежий венок может оставаться пышным и зеленым до восьми недель на улице, но, если его поставить под прямыми солнечными лучами или в очень теплом доме, он продержится всего несколько недель", - предупредила Линда Лай.

Как часто увлажнять новогодний венок?

Хвоя впитывает влагу через микроскопические отверстия - устьица. Поскольку венки и гирлянды остаются живыми растениями, им требуется регулярный полив, а увлажнение к тому же возвращает хвойный аромат.

Венок без гирлянд и украшений можно раз в неделю замачивать на несколько часов.

Украшенный венок или гирлянду опрыскивают водой каждые несколько дней, особенно с обратной стороны, где расположены срезы веток. В очень сухих помещениях хвою можно увлажнять несколько раз в день.

Хвойные композиции поливают как комнатные растения, вовремя доливая воду в сосуд.

По словам автора, если следовать этим советам, венки и гирлянды продержатся весь январь, прежде чем начнут высыхать.

Действительно ли вода продлевает жизнь хвойного декора?

Флористка и консультант Interflora Карен Барнс в комментарии для Gardening Know How также советовала не пренебрегать водными процедурами для венков. По её мнению, именно влага является главным фактором свежести живого декора.

"Замачивание зелени в воде действительно влияет на то, как долго она будет храниться", - подчеркнула Барнс.

Как и Линда Лай, флористка считает, что венку лучше в прохладе, чем в теплой комнате.

"Рождественский венок, выставленный на улице в прохладном защищенном месте, прослужит дольше", - пояснила она.

Как сообщал Главред, перед праздниками важно правильно выбрать не только венок, но и елку. Ранее мы рассказывали, какую елку лучше купить на Рождество, чтобы она простояла до месяца и не потеряла иголки.

Свежесть хвои можно проверить еще во время покупки. Читайте - как выбрать свежее дерево на рынке, чтобы елка простояла до конца праздников.

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