Сосна, пихта или кедр: как украсить дом к Рождеству срезанными ветками

Живые хвойные ветки дешевле пластика. Кроме того, их можно с пользой применить после праздников.

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Садовод назвала лучшие хвойные для рождественского декора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие вечнозеленые растения подходят для рождественского декора

Почему с падубом нужно быть осторожными в доме с детьми

Сосна и пихта лучше всего сохраняют иголки и аромат

Перед украшением ветки стоит на ночь поставить в воду

Хвойные ветки стоят недорого, при этом из них можно сделать роскошный рождественский декор. Кроме того, после праздников их можно просто компостировать. Главное - правильно выбрать породу и подготовить срезы к жизни в теплом доме. Как создать хвойный декор на Рождество и Новый год, рассказала опытный садовод и главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Обычай приносить в дом вечнозеленые ветки имеет древние, еще языческие корни: он напоминал, что после зимнего солнцестояния вернутся тепло и зелень. Со временем его вытеснили искусственные елки и гирлянды, которые можно годами хранить и использовать повторно.

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Сама Бесемер тоже долго отдавала предпочтение пластиковым украшениям.

"Долгие годы я избегала использования настоящей зелени, потому что предполагала, что это создаст огромный беспорядок и будет сложно убирать. Но однажды, на елочной ферме, я купила пучок черенков сосны за несколько долларов. И с тех пор ни разу не пожалела", - рассказала Бесемер.

Среди преимуществ живого декора садовод называет универсальность: хвоя подходит и к деревенскому, и к современному, и к винтажному интерьеру. Ветки не нужно упаковывать и тащить на чердак, поскольку они биоразлагаемы. Аромат свежей хвои, по ее словам, снижает стресс и улучшает настроение в напряженный предпраздничный период.

Сосна или ель: что выбрать

Вечнозеленые растения отличаются текстурой, цветом и запахом, но для домашнего декора важно еще одно: как долго ветка остается пышной в теплой комнате.

"Сосна не только прекрасно смотрится в длинных веревках, но и несколько веточек, размещенных по всему дому, выглядят потрясающе. Белая и шотландская сосна особенно известны своей превосходной стойкостью иголок и ароматом", - отмечает Бесемер.

Пихту легко узнать по короткой, плоской и мягкой хвое, которая хорошо держится на ветке, а некоторые виды обладают почти цитрусовым оттенком запаха. Бальзамическая пихта славится стойким ароматом, пихта Фрейзера и благородная - тем, что не осыпаются. Кедр с плоской перистой листвой дает эффект водопада, поэтому подходит для гирлянд, свисающих с полок и каминных полок.

С колючими породами стоит быть осторожнее.

"У ели жесткие, почти коробчатые иголки. Из-за этой жесткости ель лучше использовать в местах с низкой проходимостью или там, где опавшие иголки не будут падать на землю. Наступить на иголку голубой ели – это незабываемое ощущение", - предупредила садовод.

Альтернативой хвойным служит самшит с блестящими округлыми листьями. Некоторые жалуются, что английский самшит пахнет кошачьей мочой, поэтому черенки советуют несколько дней подержать на улице.

Падуб с красными ягодами - узнаваемая рождественская классика, однако ягоды могут быть ядовитыми, поэтому его размещают подальше от детей и животных, а работают с ним в перчатках.

Как продлить жизнь срезанным веткам

Спешить с живым декором не стоит: в тепле срезы быстро теряют вид. Бесемер советует развешивать их за неделю-две до Рождества или непосредственно перед вечеринками и приездом родственников. Отдельной подготовки требуют ветки, купленные на рынке или ферме.

"Если вы не собираетесь срезать зелень и использовать её сразу, вам захочется немного её освежить. Срежьте стебли по диагонали и поместите их в банку с водой на ночь. Это немного оживит зелень и увлажнит хвою", - советует Бесемер.

Во время работы с ветками рабочую поверхность застилают газетами или вощеной бумагой. Смолу с большинства поверхностей удаляют спиртом, одежду стирают в максимально горячей воде, а руки сначала тщательно натирают оливковым маслом, затем моют с мылом.

Среди идей для оформления автор называет венок на основе из виноградной лозы, ветки на каминной полке (но не над действующим камином), композицию на столе в неглубокой миске со свечами. Для книжных полок она советует падуб, самшит и кедр, которые выделяют меньше сока. Хвоей также можно украсить банки со светодиодными гирляндами, подарочные упаковки, уличные кашпо и вазы с сушеными дольками апельсина и палочками корицы.

После праздников возникает вопрос, как избавиться от засохшего декора без иголок по всему дому.

"Самый простой способ убрать свежую зелень после праздников - аккуратно сложить её в большую картонную коробку для транспортировки на улицу. Попытки запихнуть её в пакет гарантируют, что пол будет завален хвоей", - предупредила Бесемер.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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