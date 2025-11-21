Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

Вы узнаете:
Покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Главред разобрался, какую елку лучше купить на Новый год 2026.
Пихта благородная
Благодаря крепким ветвям эта пихта станет отличным выбором, если у вас много тяжёлых украшений. У неё толстые серебристо-зелёные иголки и прямые ветви, что придаёт ей пышный, округлой вид, пишет издание Martha Stewart.
Восточная белая сосна
Сосна веймутова - это крупное сине-зелёное дерево часто стригут, чтобы придать ему более узкий силуэт, и оно хорошо сохраняет свои длинные, мягкие, голубоватые иголки (всегда собранные в пучки по пять штук).
Гибкие ветви может быть сложно декорировать, поскольку их плотный вид может скрывать украшения, а пружинистые ветви не подходят для громоздких гирлянд или лампочек.
Кипарис "Голубой лёд"
Это серебристо-голубое дерево, разновидность аризонского кипариса, обладает цитрусовым ароматом и имеет форму узкой колокольни.
На ветвях такого дерева можно разместить небольшие гирлянды, мишуру и несколько украшений, но ничего тяжёлого.
Пихта одноцветная
Её также называют белой пихтой. Это душистое дерево отличается высоким, узким силуэтом. Его плоские, серебристо-голубые и голубовато-зелёные иглы источают лёгкий цитрусовый аромат.
Густые ветви отлично выдержат тяжёлые украшения.
Кипарис "Каролина Сапфир"
Этот южный житель широкий по форме и обладает сильным ароматом лимона и мяты. Он очень похож на кипарис "Голубой лёд". Отличный выбор, если у вас есть место и вы хотите наслаждаться ароматом.
Пихта Нордмана
Это вечнозеленое дерево, которое так любят на Рождество в Европе. Его выращивают в основном на северо-западе Тихого океана, и оно ценится за свою пышную пирамидальную форму и пышную темно-зеленую листву.
Кипарис Лейланда
Эта рождественская ёлка выделяется пышной, тёмно-зелёной или серой листвой. Долголетие и изящные ветви делают её очень популярной рождественской ёлкой на Западе.
Форма ёлки варьируется от высокой и стройной до приземистой и округлой.
Это дерево поглощает необычайно много воды; её подпорку необходимо поливать несколько раз в день.
Пихта бальзамическая
Эта классическая рождественская ёлка – почти близнец пихты Фразера. Её иголки насыщенно-зелёные, а сама ёлка имеет пирамидальную форму с изящной кроной.
Несмотря на свою плотность, она обладает широкими ветвями, на которых можно повесить множество украшений, что идеально для создания максималистичного образа.
Дугласова пихта
Другие названия - Псевдотсуга Мензиса, Дугласия, Псевдотсуга тиссолистная.
Это одно из самых распространённых деревьев на северо-западе Тихого океана. У этого вида крепкие ветви и мягкая сине-зелёная или тёмно-зелёная хвоя, которая при растирании испускает аромат. Его листва более густая, чем у сорта Фразер.
Недостаток этого дерева в том, что иголки не очень долго держатся на ветке.
Пихта быстро растёт, образуя пирамидальную крону. Благодаря лёгкому весу его легче транспортировать, чем другие деревья.
Пихта Фразера
Это ароматное дерево отличается от почти идентичной бальзамической пихты парой серебристых полосок на нижней стороне каждой иголки.
Пихта Фразера встречается в высокогорных районах. Её крепкие, загнутые вверх ветви идеально подходят для подвесных украшений.
