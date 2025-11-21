Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам

Анна Ярославская
21 ноября 2025, 11:21
19
Пихта, сосна или ель? Какая новогодняя красавица простоит все праздники, а какая - выдержит много игрушек и гирлянд?
Новогодняя елка
Какую елку купить на Новый год 2026 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Вы узнаете:

  • Какие хвойные деревья имеют сильный аромат
  • Какое дерево подойдет для тяжелых новогодних украшений
  • Какая елка простоит меньше всего

Покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Главред разобрался, какую елку лучше купить на Новый год 2026.

Если вам интересно, какие украшения можно выбрать для оформления дома к праздникам, читайте материал: Как оформить дом на Новый год: бюджетные, но трендовые идеи.

видео дня

Пихта благородная

Благодаря крепким ветвям эта пихта станет отличным выбором, если у вас много тяжёлых украшений. У неё толстые серебристо-зелёные иголки и прямые ветви, что придаёт ей пышный, округлой вид, пишет издание Martha Stewart.

Пихта благородная
Пихта благородная / Фото: Википедия

Восточная белая сосна

Сосна веймутова - это крупное сине-зелёное дерево часто стригут, чтобы придать ему более узкий силуэт, и оно хорошо сохраняет свои длинные, мягкие, голубоватые иголки (всегда собранные в пучки по пять штук).

Гибкие ветви может быть сложно декорировать, поскольку их плотный вид может скрывать украшения, а пружинистые ветви не подходят для громоздких гирлянд или лампочек.

Сосна веймутова
Сосна веймутова / Фото: Википедия

Кипарис "Голубой лёд"

Это серебристо-голубое дерево, разновидность аризонского кипариса, обладает цитрусовым ароматом и имеет форму узкой колокольни.

На ветвях такого дерева можно разместить небольшие гирлянды, мишуру и несколько украшений, но ничего тяжёлого.

Аризонский кипарис
Аризонский кипарис "Голубой лед" / Фото: sadovenok.com

Пихта одноцветная

Её также называют белой пихтой. Это душистое дерево отличается высоким, узким силуэтом. Его плоские, серебристо-голубые и голубовато-зелёные иглы источают лёгкий цитрусовый аромат.

Густые ветви отлично выдержат тяжёлые украшения.

Пихта одноцветная
Пихта одноцветная / Фото: Википедия

Кипарис "Каролина Сапфир"

Этот южный житель широкий по форме и обладает сильным ароматом лимона и мяты. Он очень похож на кипарис "Голубой лёд". Отличный выбор, если у вас есть место и вы хотите наслаждаться ароматом.

Пихта Нордмана

Это вечнозеленое дерево, которое так любят на Рождество в Европе. Его выращивают в основном на северо-западе Тихого океана, и оно ценится за свою пышную пирамидальную форму и пышную темно-зеленую листву.

Пихта Нордмана
Пихта Нордмана / Фото: Википедия

Кипарис Лейланда

Эта рождественская ёлка выделяется пышной, тёмно-зелёной или серой листвой. Долголетие и изящные ветви делают её очень популярной рождественской ёлкой на Западе.

Форма ёлки ​​варьируется от высокой и стройной до приземистой и округлой.

Это дерево поглощает необычайно много воды; её подпорку необходимо поливать несколько раз в день.

Кипарис Лейланда
Кипарис Лейланда / Фото: Википедия

Пихта бальзамическая

Эта классическая рождественская ёлка – почти близнец пихты Фразера. Её иголки насыщенно-зелёные, а сама ёлка имеет пирамидальную форму с изящной кроной.

Несмотря на свою плотность, она обладает широкими ветвями, на которых можно повесить множество украшений, что идеально для создания максималистичного образа.

Пихта бальзамическая
Пихта бальзамическая / Фото: Википедия

Дугласова пихта

Другие названия - Псевдотсуга Мензиса, Дугласия, Псевдотсуга тиссолистная.

Это одно из самых распространённых деревьев на северо-западе Тихого океана. У этого вида крепкие ветви и мягкая сине-зелёная или тёмно-зелёная хвоя, которая при растирании испускает аромат. Его листва более густая, чем у сорта Фразер.

Недостаток этого дерева в том, что иголки не очень долго держатся на ветке.

Пихта быстро растёт, образуя пирамидальную крону. Благодаря лёгкому весу его легче транспортировать, чем другие деревья.

Псевдотсуга Мензиса
Псевдотсуга Мензиса / Фото: Википедия

Пихта Фразера

Это ароматное дерево отличается от почти идентичной бальзамической пихты парой серебристых полосок на нижней стороне каждой иголки.

Пихта Фразера встречается в высокогорных районах. Её крепкие, загнутые вверх ветви идеально подходят для подвесных украшений.

Пихта Фразера
Пихта Фразера / Фото: Википедия

Как писал Главред, простой способ сделать праздники еще более волшебными — изменить цветовую палитру праздничного декора. Если заменить классическое сочетание зелёного и красного на неожиданную рождественскую цветовую гамму, это позволит вам привнести в свой дом еще больше праздничного настроения, одновременно проявив креативность и личный вкус. В какой цветовой гамме украсить елку, читайте в материале: Зимняя сказка в новом цвете: в каких оттенках наряжать елку на Новый год 2026.

Также Главред писал, как посадить новогоднюю елку в саду после праздника.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Елка Рождество Новый год 2026
