Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

Биофильный дизайн - главный тренд 2026 года / Коллаж Главред, фото Pixabay

Домовладельцы стремятся обеспечить будущее своим пространствам. Это означает, что биофильный дизайн и энергоэффективные решения станут некоторыми из главных трендов в дизайне домов 2025 года сохранятся и в 2026 году.

Экономить воду

Согласно анализу, водонепроницаемые устройства, сокращающие потребление воды как минимум на 20%, возглавили список самых популярных трендов в сфере недвижимости, увеличив количество упоминаний в описаниях объектов почти на 300% по сравнению с прошлым годом. Медианная цена домов с этой сертификацией составляла около 628 000 долларов, что подчеркивает их привлекательность для потребителей среднего и высшего класса.

"Мы видим, что домовладельцы отдают приоритет функциям, которые делают их недвижимость более эффективной, устойчивой и самодостаточной", — заявил Энтони Смит, старший экономист Realtor.com. "Покупатели все чаще рассматривают экологичные улучшения как выбор образа жизни и разумное финансовое вложение, особенно в условиях, когда расходы на электроэнергию и проблемы климата становятся частью повседневного принятия решений".

Нулевое энергопотребление

Аналогичным образом, дома, готовые к использованию с нулевым энергопотреблением, которые отличаются исключительной энергоэффективностью и оснащены такими характеристиками, как превосходная теплоизоляция, энергоэффективные окна и бытовая техника, а также крыша, подготовленная для установки солнечных панелей, показали рост на 198%.

Тренды интерьера 2026 года / Фото Pixabay

Биофильный дизайн

Вторым по темпам роста в 2025 году стал биофильный дизайн, спрос на который вырос на 163% по сравнению с предыдущим годом. Во многих объявлениях появились большие стеклянные двери, внутренние дворики и живые стены — архитектурные элементы, стирающие границы между внутренним и внешним пространством. Эта тенденция отражает растущее стремление к естественному освещению, растениям и органическим материалам в жилых помещениях. .

Зарядка электромобилей

Технологии также остаются ключевым элементом развития жилищного строительства. Такие функции, как встроенные кофеварки, интеллектуальное освещение и проводной Ethernet, вошли в топ-15 самых быстрорастущих трендов. Надёжное подключение и автоматизация стали таким же важным аргументом в пользу покупки, как и площадь жилья.

В частности, спрос на функции зарядки электромобилей вырос на 175%, что отражает интерес потребителей к снижению расходов на коммунальные услуги и подготовке к полностью электрическому будущему.

Прибрежный модерн

Что касается эстетики, домовладельцы ищут атмосферу прибрежного модерна. Представьте себе мягкие, выбеленные солнцем нейтральные тона, неприхотливый ландшафтный дизайн, большие окна и больше пространства, объединяющего внутренние и внешние пространства.

