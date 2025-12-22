Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Руслан Иваненко
22 декабря 2025, 00:56
39
Специалисты объяснили, какие лекарства и продукты способны повысить уровень алкоголя перед управлением.
авто
Как даже трезвый водитель может получить штраф за алкоголь в крови во время поездки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как воспользоваться правом на повторный осмотр и второй тест
  • Когда врач должен проверить уровень алкоголя после остановки авто
  • Что сообщать медикам и полиции, чтобы избежать ошибочного протокола

Управление авто в нетрезвом состоянии - одно из самых тяжелых нарушений ПДД в Украине. Минимальное наказание по ст. 130 КУоАП составляет 17 000 гривен штрафа и лишение права управления на 1 год. Однако риск получить протокол существует даже для тех, кто вообще не употребляет алкоголь.

Главред решил рассказать, какие продукты вызывают ложноположительный результат алкотестера.

видео дня

Юрист в комментарии изданию "Твоя МАШИНА" пояснил:

"Закон позволяет полиции отстранять от управления автомобилем водителей, в организме которых есть хотя бы 0,2 промилле алкоголя. Эту дозу можно получить даже через определенные блюда или безалкогольные напитки. Тестер зафиксирует нарушение - и вы получите протокол. А в суде доказывайте, что не пьете годами".

Продукты и лекарства, которые могут повысить алкоголь в крови

Специалисты добавляют, что временно повысить уровень алкоголя в крови могут лекарственные средства от простуды, спреи для горла, настойки на спиртовой основе, а также некоторые продукты - молочные изделия, виноград, бананы, апельсины, соленья, квас или конфеты с ликером.

Врач-токсиколог советует водителям избегать управления по крайней мере полчаса после сытного обеда или приема лекарств, содержащих спирт.

Правовед объясняет: если трезвый водитель получил протокол, стоит воспользоваться правом на повторный осмотр. Водитель имеет право на вторую проверку тестером или осмотр у врача, который должен состояться не позднее чем через два часа после остановки.

Медикам следует сообщить обо всех продуктах и лекарствах, употребляемых перед поездкой. Полиция обязана разрешить повторную проверку.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто штрафы на дорогах автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

02:01Фронт
Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

00:03Война
США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

Последние новости

02:30

Как снизить риск развития деменции: ученые ошеломили неожиданным решением

02:01

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

00:56

Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

00:03

Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

21 декабря, воскресенье
23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

Реклама
21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

21:16

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабряФото

20:45

Следите за действиями: дает ли Макрон задний ходмнение

20:41

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:28

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:18

"Ничем не отличаются от ИГИЛ" - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

20:06

Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетияВидео

19:31

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:26

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химииВидео

Реклама
19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

Реклама
13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять