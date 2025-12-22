Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Специалисты объяснили, какие лекарства и продукты способны повысить уровень алкоголя перед управлением.

Вы узнаете:

Как воспользоваться правом на повторный осмотр и второй тест

Когда врач должен проверить уровень алкоголя после остановки авто

Что сообщать медикам и полиции, чтобы избежать ошибочного протокола

Управление авто в нетрезвом состоянии - одно из самых тяжелых нарушений ПДД в Украине. Минимальное наказание по ст. 130 КУоАП составляет 17 000 гривен штрафа и лишение права управления на 1 год. Однако риск получить протокол существует даже для тех, кто вообще не употребляет алкоголь.

Главред решил рассказать, какие продукты вызывают ложноположительный результат алкотестера.

Юрист в комментарии изданию "Твоя МАШИНА" пояснил:

"Закон позволяет полиции отстранять от управления автомобилем водителей, в организме которых есть хотя бы 0,2 промилле алкоголя. Эту дозу можно получить даже через определенные блюда или безалкогольные напитки. Тестер зафиксирует нарушение - и вы получите протокол. А в суде доказывайте, что не пьете годами".

Продукты и лекарства, которые могут повысить алкоголь в крови

Специалисты добавляют, что временно повысить уровень алкоголя в крови могут лекарственные средства от простуды, спреи для горла, настойки на спиртовой основе, а также некоторые продукты - молочные изделия, виноград, бананы, апельсины, соленья, квас или конфеты с ликером.

Врач-токсиколог советует водителям избегать управления по крайней мере полчаса после сытного обеда или приема лекарств, содержащих спирт.

Правовед объясняет: если трезвый водитель получил протокол, стоит воспользоваться правом на повторный осмотр. Водитель имеет право на вторую проверку тестером или осмотр у врача, который должен состояться не позднее чем через два часа после остановки.

Медикам следует сообщить обо всех продуктах и лекарствах, употребляемых перед поездкой. Полиция обязана разрешить повторную проверку.

