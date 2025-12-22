Штраф за "обед": какие продукты могут имитировать опьянение в организме

Вы узнаете:
- Как воспользоваться правом на повторный осмотр и второй тест
- Когда врач должен проверить уровень алкоголя после остановки авто
- Что сообщать медикам и полиции, чтобы избежать ошибочного протокола
Управление авто в нетрезвом состоянии - одно из самых тяжелых нарушений ПДД в Украине. Минимальное наказание по ст. 130 КУоАП составляет 17 000 гривен штрафа и лишение права управления на 1 год. Однако риск получить протокол существует даже для тех, кто вообще не употребляет алкоголь.
Главред решил рассказать, какие продукты вызывают ложноположительный результат алкотестера.
Юрист в комментарии изданию "Твоя МАШИНА" пояснил:
"Закон позволяет полиции отстранять от управления автомобилем водителей, в организме которых есть хотя бы 0,2 промилле алкоголя. Эту дозу можно получить даже через определенные блюда или безалкогольные напитки. Тестер зафиксирует нарушение - и вы получите протокол. А в суде доказывайте, что не пьете годами".
Продукты и лекарства, которые могут повысить алкоголь в крови
Специалисты добавляют, что временно повысить уровень алкоголя в крови могут лекарственные средства от простуды, спреи для горла, настойки на спиртовой основе, а также некоторые продукты - молочные изделия, виноград, бананы, апельсины, соленья, квас или конфеты с ликером.
Врач-токсиколог советует водителям избегать управления по крайней мере полчаса после сытного обеда или приема лекарств, содержащих спирт.
Правовед объясняет: если трезвый водитель получил протокол, стоит воспользоваться правом на повторный осмотр. Водитель имеет право на вторую проверку тестером или осмотр у врача, который должен состояться не позднее чем через два часа после остановки.
Медикам следует сообщить обо всех продуктах и лекарствах, употребляемых перед поездкой. Полиция обязана разрешить повторную проверку.
Читайте также:
- В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали
- Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем
- Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто
Об источнике: Твоя машина
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред