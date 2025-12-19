Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

Простой трюк с использованием соли помогает сделать поездки более комфортными и безопасными.

Для чего водители кладут соль в авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему в автомобиле появляется конденсат

Как соль помогает бороться с влагой в авто

Как и когда нужно заменять соль

С приходом холодов водители все чаще сталкиваются с запотеванием окон. Простое и дешевое подручное средство может стать эффективным решением для борьбы с этой проблемой в зимние месяцы.

Главред узнал, какими свойствами обладает соль, позволяющими ей выступать в качестве осушителя воздуха.

Почему в автомобиле появляется конденсат

Конденсат возникает, когда теплый воздух внутри салона контактирует с холодной поверхностью стекла. Влага оседает на окнах в виде тумана или мелких капель воды. Чаще всего это происходит ночью или во время резкого снижения температуры, что существенно ухудшает видимость и безопасность вождения.

Как обычная соль помогает бороться с влажностью

Как пишет Daily Express, соль обладает гигроскопическими свойствами - она естественным образом притягивает и поглощает молекулы воды из окружающей среды. Выступая как бесплатный осушитель воздуха, соль снижает уровень влажности в салоне, предотвращая не только запотевание окон, но и появление плесени или неприятного запаха сырости.

Как правильно использовать этот метод

Для достижения наилучшего результата эксперты советуют придерживаться следующих шагов. Можно использовать обычную поваренную соль, однако каменная соль считается более эффективной, поскольку способна впитать больше влаги.

Наполните солью небольшую миску или стакан и оставьте ее на ночь в подстаканнике или на приборной панели.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла / Инфографика: Главред

Соль нужно регулярно заменять. Как только вы заметили, что она начала слипаться или превращаться в комки, ее влагопоглощающие свойства снижаются.

Какие преимущества дает этот простой трюк

Хотя метод с солью не является профессиональной климатической системой, он помогает поддерживать салон сухим и значительно ускоряет утренний выезд, поскольку водителю не приходится тратить много времени на очистку запотевших стёкол. Этот необычный, но действенный способ делает зимние поездки более комфортными и безопасными.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

