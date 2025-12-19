Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

Путин снова упомянул об устранении "первопричин войны".

Путин выдвинул условие для окончания войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Главное из заявления Путина:

Украина якобы отказывается от завершения войны мирным путем

Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром"

Кремль пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы Украина отказывается от завершения войны мирными средствами. Об этом он сказал во время ежегодного мероприятия "Итоги года".

По его словам, якобы Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ".

Путин также рассказал, что в Кремле "чувствуют и знают" о "каких-то сигналах" от Украины, что они готовы вести диалог. Впрочем, нагло добавил, что Москва "пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос".

"Россия готова завершить "конфликт" на Украине, если будут устранены первопричины кризиса", - заявил диктатор.

Он также не забыл упомянуть о том, что Генштаб ВС РФ ему отчитался о якобы "захвате" Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.

Заявление Путина о войне - видео:

Возможно ли прекращение боевых действий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

По его словам, перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

"Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват наших территорий", - подчеркнул он.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году. Оно вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

