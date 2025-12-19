Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

Мария Николишин
19 декабря 2025, 11:47
3587
Путин снова упомянул об устранении "первопричин войны".
Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие
Путин выдвинул условие для окончания войны / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Главное из заявления Путина:

  • Украина якобы отказывается от завершения войны мирным путем
  • Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром"
  • Кремль пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы Украина отказывается от завершения войны мирными средствами. Об этом он сказал во время ежегодного мероприятия "Итоги года".

По его словам, якобы Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ".

видео дня

Путин также рассказал, что в Кремле "чувствуют и знают" о "каких-то сигналах" от Украины, что они готовы вести диалог. Впрочем, нагло добавил, что Москва "пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос".

"Россия готова завершить "конфликт" на Украине, если будут устранены первопричины кризиса", - заявил диктатор.

Он также не забыл упомянуть о том, что Генштаб ВС РФ ему отчитался о якобы "захвате" Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.

Заявление Путина о войне - видео:

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

Возможно ли прекращение боевых действий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

По его словам, перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

"Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват наших территорий", - подчеркнул он.

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие
Мирный план США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году. Оно вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:55Фронт
"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

12:10Украина
Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условие

11:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Последние новости

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символ

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

Реклама
11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

09:00

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийФото

Реклама
08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

18 декабря, четверг
23:52

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

23:08

Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

22:40

Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабряФото

21:58

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл деталиВидео

Реклама
21:47

7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

21:44

"Россия меняет мнение": Трамп выступил с предупреждением для УкраиныВидео

21:21

Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаковВидео

20:44

Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

20:40

Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 19 декабряФото

20:19

Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

20:15

Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

19:51

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

19:30

Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять