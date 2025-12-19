Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в 'нулевую фазу'

Россия перешла в фазу создания информационных условий для возможной войны с НАТО.

Подготовка России к войне против НАТО / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Российские пограничники пересекли границу между РФ и Эстонией

Этот инцидент - не ошибка и не случайность

Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы

Группа российских пограничников на днях пересекла границу с Эстонией. Вероятно, это часть более широкой кампании Кремля по созданию информационных и психологических условий для подготовки к будущей войне между НАТО и Россией. Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что инцидент с участием трех российских пограничников, которые на короткое время пересекли границу между РФ и Эстонией и зашли на эстонскую территорию, произошел 17 декабря.

Эстонские власти сообщили, что российские пограничники на судне на воздушной подушке добрались до каменного волнореза Васкнарва на реке Нарва, протекающей как на российской, так и на эстонской территории.

Приблизившись к волнорезу, россияне высадились с судна, прошли по пирсу небольшое расстояние, а затем вернулись на территорию РФ.

В ISW говорят, что это уже не первый инцидент с участием россиян на границе Эстонии. Так, 10 октября эстонские пограничники сообщили о семи вооруженных российских военнослужащих в форме в непосредственной близости к границе. Судя по форме, это были не пограничники РФ, а представители других военизированных структур государства-агрессора. Однако тогда россияне на территорию Эстонии не заходили.

Аналитики убеждены, что инцидент 17 декабря - не ошибка и не случайность.

"ISW продолжает оценивать, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы, и что Россия вступила в "нулевую фазу" - фазу создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. Событие 17 декабря стало первым случаем, который ISW наблюдает, когда российские военнослужащие в форме пересекают территорию НАТО с начала российских усилий "нулевой фазы" в сентябре 2025 года", - говорится в сообщении.

Российская угроза для НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.

По его словам, государства НАТО должны увеличить оборонные расходы, ведь многие союзники до сих пор не осознают масштаб и актуальность российской угрозы в Европе.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Война РФ против НАТО - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что страна-агрессор Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны.

Лидер России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. По его словам, Россия якобы стремилась стать равноправным членом "цивилизованной семьи" после распада СССР, однако Запад выбрал путь расширения НАТО.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

