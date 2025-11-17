Россия может атаковать НАТО быстрее, чем прогнозировали: Писториус назвал срок

Германия отмечает необходимость Альянса ускорить модернизацию оборонных возможностей.

Писториус призывает НАТО пересмотреть прогнозы по росту российской угрозы

Кратко:

Германия призывает НАТО обновить прогнозы по угрозе РФ

Новые оценки допускают возможное нападение России уже в 2028 году

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось. По словам министра, соответствующие прогнозы уже существуют.

Риски могут появиться уже в 2028 году

Писториус напомнил, что ранее эксперты предсказывали возможность восстановления российских сил до уровня для нового масштабного наступления с 2029 года. Однако новые расчеты указывают, что риски могут возникнуть уже в 2028-м. Некоторые военные историки даже утверждают, что "предыдущее лето могло быть последним мирным".

"Это дело прогнозов. Эксперты оценивают, когда Россия снова обретет способность напасть на страну-члена НАТО. Ранее мы говорили о 2029 году, сейчас есть оценки, что это возможно уже с 2028-го", - отметил министр.

Альянс сохраняет сдерживающие возможности

Несмотря на это, Писториус подчеркнул, что НАТО сохраняет мощный потенциал сдерживания - как обычный, так и ядерный - и остается полностью готовым к обороне. В то же время он отметил, что странам Альянса необходимо ускорить работу над усилением собственной обороноспособности.

"Мы уже боеспособны, но должны еще лучше подготовить наши войска", - добавил Писториус.

Расходы НАТО на оборону

Провокации РФ в странах НАТО - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев высказал мнение, что стратегическая цель Владимира Путина заключается в ослаблении и дальнейшем расколе НАТО, вплоть до фактического прекращения существования Альянса.

По его убеждению, чем дольше Кремль будет "тестировать" реакцию блока и не будет получать четкого и жесткого ответа, тем больше будет уверенность Путина в безнаказанности - даже в случае масштабных провокаций или прямой атаки.

Война России против Украины - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что завершение войны в Украине могло бы произойти через переворот в России, который приведет к смене власти. По его словам, большинство войн не заканчиваются путем переговоров.

Кроме того, министры иностранных дел стран "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, а также госсекретарь США и Высокая представительница Европейского Союза - считают, что текущая линия фронта в Украине должна стать отправной точкой для переговоров с Россией.

Напомним, что в случае новых массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина может столкнуться с полной остановкой работы электротранспорта. Под угрозой оказываются не только трамваи и троллейбусы, но и метрополитен в Киеве, пишет ТСН.

Читайте также:

О персоне: Борис Писториус Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 до января 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

