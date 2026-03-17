"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

В Черкассах один из суши-ресторанов решил по-новому взглянуть на пасхальные традиции и представил необычную интерпретацию кулича.
Вместо привычного теста в основе блюда было решили использовать рис, а классические ингредиенты заменили огурец, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и креветки. Ресторан опубликовал фото блюда в Threads.
Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок, придав ему узнаваемый праздничный вид.
За за несколько дней публикация собрала около 1500 просмотров и более 400 комментариев. Также люди начали делиться ее и в других соцсетях.
Реакция соцсетей
Пользователи активно обсуждали идею, разделившись во мнениях. Одни восхищались креативом, другие же восприняли подобную "суши-пасху" как слишком смелый эксперимент и глумление над традициями.
"Я, конечно, человек нерелигиозный, но все же нужно иметь в сердце хоть немного Бога", - написала одна женщина.
Также в комментариях нашлись и те кто любит пошутить.
"А когда японцы празднуют Пасху?", "У меня прямо под крестом на груди начало жечь", "Лосося немного. Нужно больше, чтобы я решилась на такой грех", - писали они.
Большинство пользователей все же решили с уважением относиться к традициям.
Ранее Главред писал о том чего нельзя делать на Пасху. В Украине в этот день традиционно пекут куличи, красят яйца, освящают пасхальные корзинки, а вся семья собирается за праздничным столом. Однако существуют правила, которые священники советуют не нарушать.
Также сообщалось о том, что Пасха будет ранней. В 2026 году дата совпадет как для православных, так и для католиков, поскольку расчет Пасхи основывается на астрономических принципах.
Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.
