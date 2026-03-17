Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

Константин Пономарев
17 марта 2026, 14:24
В Черкассах представили необычную пасху в формате суши с рисом, рыбой и креветками. Новинка вызвала интерес и бурные обсуждения в сети.
В Черкассах ресторан приготовил к Пасхе необычные куличи
В Черкассах ресторан приготовил к Пасхе необычные куличи / Коллаж Главред, фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Вы узнаете:

  • Что удивило людей в необычном рецепте
  • Что оказалось вместо привычных ингредиентов
  • Почему необычная идея вызвала такой резонанс

В Черкассах один из суши-ресторанов решил по-новому взглянуть на пасхальные традиции и представил необычную интерпретацию кулича.

Вместо привычного теста в основе блюда было решили использовать рис, а классические ингредиенты заменили огурец, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и креветки. Ресторан опубликовал фото блюда в Threads.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок, придав ему узнаваемый праздничный вид.

За за несколько дней публикация собрала около 1500 просмотров и более 400 комментариев. Также люди начали делиться ее и в других соцсетях.

Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок
Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Реакция соцсетей

Пользователи активно обсуждали идею, разделившись во мнениях. Одни восхищались креативом, другие же восприняли подобную "суши-пасху" как слишком смелый эксперимент и глумление над традициями.

Комментарий понравился пользователям сети
Комментарий понравился пользователям сети / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

"Я, конечно, человек нерелигиозный, но все же нужно иметь в сердце хоть немного Бога", - написала одна женщина.

Пользователи по разному выражали свои эмоции
Пользователи по разному выражали свои эмоции / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Также в комментариях нашлись и те кто любит пошутить.

"А когда японцы празднуют Пасху?", "У меня прямо под крестом на груди начало жечь", "Лосося немного. Нужно больше, чтобы я решилась на такой грех", - писали они.

Люди проявили активность в комментариях
Люди проявили активность в комментариях / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Большинство пользователей все же решили с уважением относиться к традициям.

Большинство пользователей призывали относится с уважением к традициям
Большинство пользователей призывали относится с уважением к традициям / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Ранее Главред писал о том чего нельзя делать на Пасху. В Украине в этот день традиционно пекут куличи, красят яйца, освящают пасхальные корзинки, а вся семья собирается за праздничным столом. Однако существуют правила, которые священники советуют не нарушать.

Также сообщалось о том, что Пасха будет ранней. В 2026 году дата совпадет как для православных, так и для католиков, поскольку расчет Пасхи основывается на астрономических принципах.

Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть ресторан Черкассы Пасха суши интересные новости еда
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять