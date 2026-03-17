"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

В Черкассах представили необычную пасху в формате суши с рисом, рыбой и креветками. Новинка вызвала интерес и бурные обсуждения в сети.

В Черкассах ресторан приготовил к Пасхе необычные куличи

В Черкассах один из суши-ресторанов решил по-новому взглянуть на пасхальные традиции и представил необычную интерпретацию кулича.

Вместо привычного теста в основе блюда было решили использовать рис, а классические ингредиенты заменили огурец, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и креветки. Ресторан опубликовал фото блюда в Threads.

Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок, придав ему узнаваемый праздничный вид.

За за несколько дней публикация собрала около 1500 просмотров и более 400 комментариев. Также люди начали делиться ее и в других соцсетях.

Необычное угощение оформили в традиционные формы для пасок / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Реакция соцсетей

Пользователи активно обсуждали идею, разделившись во мнениях. Одни восхищались креативом, другие же восприняли подобную "суши-пасху" как слишком смелый эксперимент и глумление над традициями.

Комментарий понравился пользователям сети / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

"Я, конечно, человек нерелигиозный, но все же нужно иметь в сердце хоть немного Бога", - написала одна женщина.

Пользователи по разному выражали свои эмоции / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Также в комментариях нашлись и те кто любит пошутить.

"А когда японцы празднуют Пасху?", "У меня прямо под крестом на груди начало жечь", "Лосося немного. Нужно больше, чтобы я решилась на такой грех", - писали они.

Люди проявили активность в комментариях / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Большинство пользователей все же решили с уважением относиться к традициям.

Большинство пользователей призывали относится с уважением к традициям / Фото: threads.com/@mister_chan_cherkassy

Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

