Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минут

Сергей Кущ
15 марта 2026, 15:19
Такая глазурь получается гладкой, белой и слегка кремовой на вкус, а главное — она не липнет и красиво смотрится на праздничной выпечке.
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Рецепт глазури на Пасху
Рецепт глазури на Пасху / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Перед Пасхой хозяйки активно ищут простую и надёжную глазурь для паски, которая быстро застывает и не крошится при нарезке.

В соцсетях набирает популярность рецепт из всего трёх ингредиентов — сухого молока, сгущёнки и лимонного сока. Такая глазурь готовится за несколько минут и хорошо держится на выпечке.

Ингредиенты (на 1 большую паску)

  • сухое молоко (обезжиренное) — 50 г
  • сгущённое молоко — 100 г
  • лимонный сок — несколько капель

Важно: глазурь лучше готовить на одну паску, так как она быстро густеет и застывает.

Как приготовить глазурь

  1. В миску насыпьте сухое молоко.
  2. Добавьте сгущённое молоко.
  3. Капните несколько капель лимонного сока.
  4. Тщательно перемешайте до однородной густой массы.

Глазурь должна получиться плотной, но легко распределяться по поверхности.

Как правильно наносить

Наносить глазурь нужно только на полностью остывшую паску.

Распределяйте тонким слоем, чтобы она быстрее схватилась.

Если слой тонкий — глазурь застывает примерно за 10 минут.

При более толстом слое паску лучше оставить на 30–60 минут, чтобы глазурь полностью закрепилась.

Полезный совет. Если паска меньшего размера, просто соблюдайте соотношение ингредиентов 1:2 (1 часть сухого молока и 2 части сгущённого).

Такая глазурь получается гладкой, белой и слегка кремовой на вкус, а главное — она не липнет и красиво смотрится на праздничной выпечке.

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:27Синоптик
В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

15:06Война
Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:22Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

Последние новости

15:49

Без химии и затрат: как быстро вывести тараканов

15:27

Наступит похолодание и будут осадки: в Украине изменится погода

15:19

Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минутВидео

15:14

Ребров готовит обновление состава сборной: кто может дебютировать в матче со Швецией

15:06

В Кремле послали матом советников Макрона после вопроса об Украине — что сказали

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
14:56

Песков назвал виновных в продолжении войны в Украине: это не Зеленский

14:35

Кум Влада Ямы высказался о танцоре-беглеце: "Он не влияет"

14:22

Трамп послал миру сигнал по поводу России — у Зеленского отметили неприятный нюанс

14:08

Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Реклама
14:02

Не детская игрушка: для чего в СССР изготавливали стеклянные шарики

13:54

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

13:16

Россия на переговорах раскрыла свои реальные планы по поводу войны — что известно

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

Реклама
11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

03:31

Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

Реклама
02:59

Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

01:30

Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

00:24

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

14 марта, суббота
22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

21:34

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:29

Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к мируВидео

20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

