Рецепт глазури на Пасху из 3 ингредиентов: не трескается и застывает 10 минут

Рецепт глазури на Пасху / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Перед Пасхой хозяйки активно ищут простую и надёжную глазурь для паски, которая быстро застывает и не крошится при нарезке.

В соцсетях набирает популярность рецепт из всего трёх ингредиентов — сухого молока, сгущёнки и лимонного сока. Такая глазурь готовится за несколько минут и хорошо держится на выпечке.

Ингредиенты (на 1 большую паску)

сухое молоко (обезжиренное) — 50 г

сгущённое молоко — 100 г

лимонный сок — несколько капель

Важно: глазурь лучше готовить на одну паску, так как она быстро густеет и застывает.

Как приготовить глазурь

В миску насыпьте сухое молоко. Добавьте сгущённое молоко. Капните несколько капель лимонного сока. Тщательно перемешайте до однородной густой массы.

Глазурь должна получиться плотной, но легко распределяться по поверхности.

Как правильно наносить

Наносить глазурь нужно только на полностью остывшую паску.

Распределяйте тонким слоем, чтобы она быстрее схватилась.

Если слой тонкий — глазурь застывает примерно за 10 минут.

При более толстом слое паску лучше оставить на 30–60 минут, чтобы глазурь полностью закрепилась.

Полезный совет. Если паска меньшего размера, просто соблюдайте соотношение ингредиентов 1:2 (1 часть сухого молока и 2 части сгущённого).

Такая глазурь получается гладкой, белой и слегка кремовой на вкус, а главное — она не липнет и красиво смотрится на праздничной выпечке.

