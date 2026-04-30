Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

Константин Пономарев
30 апреля 2026, 11:12
В Германии набирают популярность солнечные панели, которые подключаются к розетке. Они помогают домохозяйствам существенно экономить на электричестве.
Житель Берлина (Германия) решил протестировать новую систему и начал с установки двух панелей
Житель Берлина (Германия) решил протестировать новую систему и начал с установки двух панелей / Коллаж Главред, фото: The i Paper

В Европе стремительно набирает популярность новый формат солнечной энергетики, позволяющий значительно сократить расходы на электричество.

Особенно заметен этот тренд в Германии, где "подключаемые" солнечные панели стали привычной частью городской среды. Их можно увидеть как на крышах, так и на балконах домов. Об этом пишет The i Paper.

По данным отрасли, в стране уже установлено более миллиона таких систем. Это компактные панели, которые подключаются прямо к розетке и не требуют сложного монтажа. Благодаря простоте установки технология становится доступной для широкого круга домохозяйств и снижает затраты на переход к возобновляемой энергии.

Счета упали до минимума

Житель Берлина по имени Пол решил протестировать новую систему и начал с установки двух панелей на крыше гаража в 2023 году. Уже на этом этапе ему удалось сократить расходы на электричество примерно на 70 евро (3600 гривен) в месяц.

Компактные панели подключаются прямо к розетке и не требуют сложного монтажа
Компактные панели подключаются прямо к розетке и не требуют сложного монтажа / Фото: The i Paper

Позже семья установила более мощную систему на крыше дома. В результате счета за электроэнергию снизились до примерно 11 евро (567 гривен) в месяц. По словам Пола, переход на солнечную энергию изменил и повседневные привычки. Семья стала использовать энергоемкие приборы в часы солнечной активности, а излишки энергии накапливаются и используются ночью.

Почему технология быстро набирает популярность

Эксперты отмечают, что столь высокая экономия является скорее исключением, однако даже базовые системы позволяют заметно снизить расходы.

Рост популярности таких решений в Германии во многом связан с изменениями законодательства. Сначала было разрешено устанавливать панели мощностью до 600 Вт, а затем лимит увеличили до 800 Вт. Кроме того, арендаторы и владельцы квартир получили больше прав на установку солнечных систем.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, что ученые увеличили эффективность солнечных панелей. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).

Также сообщалось о том, что новые солнечные панели для подключения в розетку упрощают доступ к энергетике, однако их мощность невелика и не заменяет полноценные системы.

The i Paper

Сайт британской национальной газеты The i Paper. Он был запущен в 2016 году и входит в медиагруппу DMG Media.

Платформа публикует новости Великобритании и мира, включая политику, экономику, технологии, культуру и спорт. Основной особенность издания является краткая, понятная подача материалов для читателей, у которых мало времени.

Сайт считается одним из быстрорастущих новостных ресурсов в Великобритании и неоднократно входил в число наиболее доверенных цифровых медиа страны.

