Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

В Европе стремительно набирает популярность новый формат солнечной энергетики, позволяющий значительно сократить расходы на электричество.
Особенно заметен этот тренд в Германии, где "подключаемые" солнечные панели стали привычной частью городской среды. Их можно увидеть как на крышах, так и на балконах домов. Об этом пишет The i Paper.
По данным отрасли, в стране уже установлено более миллиона таких систем. Это компактные панели, которые подключаются прямо к розетке и не требуют сложного монтажа. Благодаря простоте установки технология становится доступной для широкого круга домохозяйств и снижает затраты на переход к возобновляемой энергии.
Счета упали до минимума
Житель Берлина по имени Пол решил протестировать новую систему и начал с установки двух панелей на крыше гаража в 2023 году. Уже на этом этапе ему удалось сократить расходы на электричество примерно на 70 евро (3600 гривен) в месяц.
Позже семья установила более мощную систему на крыше дома. В результате счета за электроэнергию снизились до примерно 11 евро (567 гривен) в месяц. По словам Пола, переход на солнечную энергию изменил и повседневные привычки. Семья стала использовать энергоемкие приборы в часы солнечной активности, а излишки энергии накапливаются и используются ночью.
Почему технология быстро набирает популярность
Эксперты отмечают, что столь высокая экономия является скорее исключением, однако даже базовые системы позволяют заметно снизить расходы.
Рост популярности таких решений в Германии во многом связан с изменениями законодательства. Сначала было разрешено устанавливать панели мощностью до 600 Вт, а затем лимит увеличили до 800 Вт. Кроме того, арендаторы и владельцы квартир получили больше прав на установку солнечных систем.
Ранее Главред писал о том, что ученые увеличили эффективность солнечных панелей. Новый метод позволил получить эффективность, превышающую ранее считавшийся абсолютным физический предел (предел Шокли-Квиссера).
Также сообщалось о том, что новые солнечные панели для подключения в розетку упрощают доступ к энергетике, однако их мощность невелика и не заменяет полноценные системы.
