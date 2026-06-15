Больше никакого 'совет да любовь': как красиво поздравить молодоженов на украинском

В украинском языке есть приветствия, которые полностью заменяют выражения на других языках и при этом сохраняют их смысл.

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Как сказать по-украински "совет да любовь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

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Какие есть украинские эквиваленты русского выражения "совет да любовь"

Какие пожелания молодоженам использовали наши предки

Во время свадеб часто возникает необходимость передать короткое, но искреннее пожелание счастья молодоженам. Одним из распространенных русских выражений является "совет да любовь", которое в украинском языке имеет аутентичные эквиваленты.

Как правильно сказать на украинском "совет да любовь"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok-видео рассказала, что в украинском языке есть несколько вариантов перевода этого пожелания. Поскольку речь идет о пожелании, чаще всего используют варианты типа: "згоди та любові", "злагоди та кохання" или "згоди й кохання".

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Все эти формы являются естественными для современного украинского языка и хорошо передают смысл пожелания гармоничных и счастливых отношений. В то же время они стилистически нейтральны и могут использоваться как в неформальной речи, так и в официальных поздравлениях или тостах.

Смотрите видео о том, как сказать "совет да любовь" на украинском языке:

Традиционные украинские пожелания для молодоженов

В Украине существует и более образное, народное выражение, которое передавалось из поколения в поколение. Наши предки часто желали молодоженам: "Любіться і не сваріться".

Эта фраза точно отражает главную идею семейного счастья — взаимную любовь и отсутствие конфликтов. Она звучит просто, но в то же время очень искренне и эмоционально.

Напомним, что актриса дубляжа Виктория Хмельницкая рекомендует обращать внимание на правильные украинские эквиваленты фраз, которые часто калькируются с русского языка. Подробнее о том, как сказать на украинском "быть начеку", можно узнать в отдельном материале.

Как ранее сообщал Главред, украинский язык имеет множество красивых вариантов ласковых обращений, которые заменяют русизмы, в частности в именах. Имя Надежда, которое часто звучит в формате русификации, имеет благозвучные уменьшительные варианты.

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О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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