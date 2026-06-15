Больше никакого 'совет да любовь': как красиво поздравить молодоженов на украинском

Вы узнаете:
- Какие есть украинские эквиваленты русского выражения "совет да любовь"
- Какие пожелания молодоженам использовали наши предки
Во время свадеб часто возникает необходимость передать короткое, но искреннее пожелание счастья молодоженам. Одним из распространенных русских выражений является "совет да любовь", которое в украинском языке имеет аутентичные эквиваленты.
Как правильно сказать на украинском "совет да любовь"
Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok-видео рассказала, что в украинском языке есть несколько вариантов перевода этого пожелания. Поскольку речь идет о пожелании, чаще всего используют варианты типа: "згоди та любові", "злагоди та кохання" или "згоди й кохання".
Все эти формы являются естественными для современного украинского языка и хорошо передают смысл пожелания гармоничных и счастливых отношений. В то же время они стилистически нейтральны и могут использоваться как в неформальной речи, так и в официальных поздравлениях или тостах.
Смотрите видео о том, как сказать "совет да любовь" на украинском языке:
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#мова#скажиукраїнською#українська#антисуржик♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Традиционные украинские пожелания для молодоженов
В Украине существует и более образное, народное выражение, которое передавалось из поколения в поколение. Наши предки часто желали молодоженам: "Любіться і не сваріться".
Эта фраза точно отражает главную идею семейного счастья — взаимную любовь и отсутствие конфликтов. Она звучит просто, но в то же время очень искренне и эмоционально.
Напомним, что актриса дубляжа Виктория Хмельницкая рекомендует обращать внимание на правильные украинские эквиваленты фраз, которые часто калькируются с русского языка. Подробнее о том, как сказать на украинском "быть начеку", можно узнать в отдельном материале.
Как ранее сообщал Главред, украинский язык имеет множество красивых вариантов ласковых обращений, которые заменяют русизмы, в частности в именах. Имя Надежда, которое часто звучит в формате русификации, имеет благозвучные уменьшительные варианты.
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О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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