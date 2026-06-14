Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не все

Вы узнаете:
- Как правильно перевести русское выражение "быть начеку"
- В каких случаях уместно говорить "быть начеку"
- Как на украинском языке передать значение русского выражения "смотреть в оба"
Украинцы часто неосознанно используют кальки с русского языка, хотя в украинском есть собственные эквиваленты. Одной из таких распространенных фраз является русское выражение "быть начеку" и его близкий родственник "смотреть в оба". Как очистить лексикон от этих русизмов, рассказала в своем TikTok-видео актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.
Для перевода фразы "быть начеку" в украинском языке есть сразу несколько синонимов. Выбор зависит от контекста и от того, какой именно оттенок значения нужно передать:
- Бути напоготові — идеально подходит для ситуаций, когда человек не просто ждет, а полностью готов к каким-либо действиям или неожиданностям в любую секунду.
- Бути насторожі — чудовий варіант, коли йдеться про внутрішню мобілізацію, передчуття небезпеки або необхідність бути дуже уважним.
- Пильнувати — емкий и сильный глагол, который прекрасно заменяет длинную конструкцию. Он концентрирует в себе значение "внимательно следить за чем-то" или "охранять".
Что делать с "смотреть в оба"
Когда на русском говорят "смотреть в оба", то имеют в виду высшую степень бдительности. В украинском языке для этого не нужно придумывать корявые конструкции про "два глаза".
Как объясняет тренер по речи, глагол "пильнувати" полностью перекрывает это значение. Призыв "Пильнуй!" уже означает максимальную концентрацию и необходимость быть очень осторожным.
Смотрите видео о том, как сказать "быть начеку" на украинском:
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Актриса дубляжа Виктория Хмельницкая объяснила, что вместо кальки "качели" правильно употреблять слово на украинском "гойдалка". Она подробно рассказала о ударениях и о том, как правильно сказать "гойдаться на гойдалке".
Как ранее сообщал Главред, выражение "за спрос денег не берут" украинцы часто калькируют с русского, однако в языке есть точный фразеологизм "спиток — не збиток". Это выражение звучит гораздо аутентичнее и помогает избежать русизмов в повседневной речи.
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О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
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