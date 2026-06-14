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Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не все

Руслана Заклинская
14 июня 2026, 21:25
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Вместо того чтобы копировать чужие выражения, тренер по ораторскому мастерству Виктория Хмельницкая предлагает обратиться к украинской лексике.
Как сказать по-украински
Как правильно перевести на украинский "быть начеку" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно перевести русское выражение "быть начеку"
  • В каких случаях уместно говорить "быть начеку"
  • Как на украинском языке передать значение русского выражения "смотреть в оба"

Украинцы часто неосознанно используют кальки с русского языка, хотя в украинском есть собственные эквиваленты. Одной из таких распространенных фраз является русское выражение "быть начеку" и его близкий родственник "смотреть в оба". Как очистить лексикон от этих русизмов, рассказала в своем TikTok-видео актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая.

Для перевода фразы "быть начеку" в украинском языке есть сразу несколько синонимов. Выбор зависит от контекста и от того, какой именно оттенок значения нужно передать:

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  • Бути напоготові — идеально подходит для ситуаций, когда человек не просто ждет, а полностью готов к каким-либо действиям или неожиданностям в любую секунду.
  • Бути насторожі — чудовий варіант, коли йдеться про внутрішню мобілізацію, передчуття небезпеки або необхідність бути дуже уважним.
  • Пильнувати — емкий и сильный глагол, который прекрасно заменяет длинную конструкцию. Он концентрирует в себе значение "внимательно следить за чем-то" или "охранять".

Что делать с "смотреть в оба"

Когда на русском говорят "смотреть в оба", то имеют в виду высшую степень бдительности. В украинском языке для этого не нужно придумывать корявые конструкции про "два глаза".

Как объясняет тренер по речи, глагол "пильнувати" полностью перекрывает это значение. Призыв "Пильнуй!" уже означает максимальную концентрацию и необходимость быть очень осторожным.

Смотрите видео о том, как сказать "быть начеку" на украинском:

Актриса дубляжа Виктория Хмельницкая объяснила, что вместо кальки "качели" правильно употреблять слово на украинском "гойдалка". Она подробно рассказала о ударениях и о том, как правильно сказать "гойдаться на гойдалке".

Как ранее сообщал Главред, выражение "за спрос денег не берут" украинцы часто калькируют с русского, однако в языке есть точный фразеологизм "спиток — не збиток". Это выражение звучит гораздо аутентичнее и помогает избежать русизмов в повседневной речи.

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О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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