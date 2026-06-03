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Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многие

Руслана Заклинская
3 июня 2026, 18:59
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Стремление использовать слово "встречаться" в отношении растений или географических объектов приводит к ошибкам.
Как сказать по-украински
Как сказать "встретиться" на украинском / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Когда слово "зустрічатися" в украинском языке уместно
  • Какие украинские слова стоит использовать вместо "зустрічатися"
  • Каких языковых калек от слова "встречаться" стоит избегать

В разговорном украинском языке слово "зустрічатися" часто используют как прямой эквивалент русского "встречаться". Но в украинском языке это слово имеет значительно более узкое значение, чем в русском, и из-за этого возникает немало языковых ошибок.

Главред выяснил, в каких случаях уместно употреблять слово "зустрічатися", а когда лучше его заменить.

видео дня

Когда правильно употреблять "зустрічатися"

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в TikTok рассказала, что чаще всего "зустрічатися" относится к реальной встрече людей, а не к случаям, когда что-то "попадается" или "трапляется" в тексте, природе или опыте. Слово "встречаться" правильно использовать тогда, когда речь идет о личном контакте людей.

Примеры:

  1. Я встретилась с подругой после долгой разлуки.
  2. Мы встречаемся каждую субботу в кафе.
  3. Они наконец встретились после многих лет.

То есть речь идет о физической или запланированной встрече.

Что говорить, когда объект "наталкивается" или "попадается"

Когда стоит задача перевести русские глаголы "наталкиваться" или "попадаться", использование слова "зустрічатися" становится ошибкой. Украинский язык имеет целую палитру слов для передачи этих оттенков значений:

  1. Траплятися (Села траплялися все рідше й рідше на нашому шляху).
  2. Попадаться ( Будь то газета, которая попалась под руку, или интересная книга — все читал с увлечением).
  3. Бувати (Бывают и у нас такие дураки, что напьются за копейку, а навредят за рубль).
  4. Наткнуться (Мы смеялись от радости, что наткнулись на таких хороших и искренних людей).
  5. Найти (Прекрасны были когда-то рощи, теперь таких днем с огнем не найдешь).

Смотрите видео о том, как сказать "встречаться" на украинском:

Как правильно перевести популярные фразы-ошибки

Чтобы окончательно избавиться от языковых ошибок, стоит посмотреть, как правильно и литературно должны звучать выражения, в которых чаще всего грешат словом "зустрічаються".

О людях и талантах:

  • Неправильно: Серед молоді зустрічаються хороші спортсмени.
  • Правильно: Серед молоді можна натрапити на багатьох добрих спортсменів.
  • Правильно: Серед молоді трапляється багато гарних спортсменів.

О флоре, фауне и географии:

  • Неправильно: Такі рослини зустрічаються на півдні України.
  • Правильно: Такі рослини трапляються на півдні.
  • Правильно: Такі рослини попадаються на півдні.
  • Правильно: Такі рослини ростуть на півдні (наиболее естественный вариант).

О книгах, текстах и ошибках:

  • Неправильно: У цьому підручнику часто зустрічаються помилки.
  • Правильно: У підручнику трапляються помилки.
  • Правильно: У підручнику можна натрапити на помилки.
  • Правильно: У підручнику є невдалі приклади.

Избегание калькирования помогает сделать речь более чистой. Стоит помнить, что встречаются — люди, а ошибки, растения или хорошие книги — случаются.

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О персонаже: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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