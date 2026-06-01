Куда на самом деле исчезла техника с ЧАЭС: тайна, которую скрывали годами

В зоне отчуждения годами хранились зараженные машины и вертолеты.

Куда делась техника с ЧАЭС

После аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения оказались тысячи единиц техники, которая участвовала в ликвидации последствий катастрофы. В частности, дальнейшая судьба этой техники до сих пор вызывает интерес у многих людей.

Куда вывозили технику после аварии на ЧАЭС

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что после взрыва на четвертом энергоблоке в Чернобыль направили огромное количество специальной техники.

"После аварии в зону свезли тысячи единиц техники. Вертолеты, пожарные машины, бульдозеры, бронетехнику. Она работала непосредственно в условиях сильного радиационного заражения во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы", — подчеркнул он.

По его словам, после завершения работ эта техника также стала опасной из-за накопленного радиационного загрязнения. Большинство машин отправляли на специальные площадки для хранения.

Где находилось самое большое кладбище техники Чернобыля

Одним из самых известных мест хранения зараженной техники стала площадка возле села Росоха. Там хранились сотни зараженных машин и десятки вертолетов.

Мужчина добавил, что в первые годы после аварии проблему радиоактивной техники решали довольно радикально.

"В первые годы часть техники просто закапывали. Ее сбрасывали в траншеи и засыпали землей", – подчеркнул автор канала.

Что случилось с зараженной техникой после распада СССР

В 1990-х годах ситуация изменилась. Из-за недостаточного контроля часть зараженной техники начала исчезать из зоны отчуждения. Ее разбирали на металл и вывозили за пределы зоны. Сегодня большинство известных кладбищ техники уже не существует.

"Сегодня большинство кладбищ техники ликвидировано. Значительная часть машин утилизирована. Лишь отдельные остатки до сих пор находятся в зоне отчуждения", – подчеркнул автор канала.

Что такое "Ковш смерти" в Чернобыле

Среди объектов, которые до сих пор привлекают внимание туристов, есть так называемый "Ковш смерти". Это элемент тяжелой техники, который использовался во время ликвидации аварии. Он работал с зараженной почвой, обломками реактора и радиоактивными материалами.

Несмотря на опасность, многие люди пытаются сфотографироваться рядом с ним.

"Люди часто с ним фотографируются, даже забираются внутрь. Но его радиационный фон в десятки раз превышает норму", — отмечает мужчина.

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube

