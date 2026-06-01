5 запретов в праздник 2 июня: какие приметы и запреты нельзя нарушать

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2026, 13:43
Что можно делать 2 июня. Приметы, которые уберегут от беды и потерь.
Что нельзя делать 2 июня

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день гремит гром
  • Что нужно сделать в доме в этот день
  • Почему нельзя покупать дорогие вещи 2 июня

2 июня церковь почитает память святого Никифора. Как сообщает Главред, он родился в знатной и благочестивой семьи. Его отец был чиновником императорского двора, который выступал за поклонение иконам. Однако вскоре его выслал император Константин V.

Никифор получил хорошее образование и строил свою карьеру при дворе императрице Ирине. Вскоре его избрали на патриарший престол. Его отстранили с кафедрі и сослали в монастырь на отдаленный остров из-за того, что он не хотел принимать новые законы.

Никифор провел в тишине 13 лет. Он все время молился и писал трактаты. Его жизнь так и оборвалась в изгнании.

Что можно делать 2 июня

  • В этот день нужно проветрить дом и принести березовые ветви. Это принесет в дом покой, счастье и достаток.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и благополучия.
  • В этот день нужно заготовить дубовую кору для лекарств и хозяйственных нужд.
  • В этот день можно устраивать семейные обеды. Делать это нужно с благодарностью.
  • В этот день нужно молодой девушке сплести венок из полевых трав. Предки верили, что это притянет искренних поклонников.

Что нельзя делать 2 июня

1. Нельзя 2 июня купаться в открытых водоемах. В этот день есть опасность беды.

2. Нельзя 2 июня ходить на кладбища. Иначе можно притянуть негативную энергию.

3. Нельзя 2 июня ссориться и ругаться. Считается, что это навлечет беду.

4. Нельзя 2 июня лениться и жадничать. Предки верили, что тогда отвернется удача.

5. Нельзя 2 июня покупать дорогие вещи. Это может привести к потерям.

Приметы 2 июня

  • Если в этот день спокойная погода, то лето будет теплым.
  • Если в этот день обильная роса, то день будет ясным.
  • Если в этот день гремит гром, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день ночью поет соловей, то ближайшие дни будут ясными.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

ТЦК могут расформировать: в Украине готовят реформу армии

Попали прямо по больнице: россияне цинично обстреляли медучреждение на Сумщине

Путин упустил шанс заключить мирное соглашение, в РФ заговорили о конце войны - СМИ

София Ротару показалась в Киеве и призналась в любви

Почему в СССР спецслужбы носили именно кожаные куртки: ответ удивит многих

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

Судьба готовит щедрый подарок: какой знак зодиака окажется в центре внимания в июне 2026

