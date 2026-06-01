5 запретов в праздник 2 июня: какие приметы и запреты нельзя нарушать

Что можно делать 2 июня. Приметы, которые уберегут от беды и потерь.

https://glavred.info/primety/5-zapretov-v-prazdnik-2-iyunya-kakie-primety-i-zaprety-nelzya-narushat-10769405.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 2 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

Что нужно сделать в доме в этот день

Почему нельзя покупать дорогие вещи 2 июня

2 июня церковь почитает память святого Никифора. Как сообщает Главред, он родился в знатной и благочестивой семьи. Его отец был чиновником императорского двора, который выступал за поклонение иконам. Однако вскоре его выслал император Константин V.

Никифор получил хорошее образование и строил свою карьеру при дворе императрице Ирине. Вскоре его избрали на патриарший престол. Его отстранили с кафедрі и сослали в монастырь на отдаленный остров из-за того, что он не хотел принимать новые законы.

видео дня

Никифор провел в тишине 13 лет. Он все время молился и писал трактаты. Его жизнь так и оборвалась в изгнании.

Что можно делать 2 июня

В этот день нужно проветрить дом и принести березовые ветви. Это принесет в дом покой, счастье и достаток.

В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и благополучия.

В этот день нужно заготовить дубовую кору для лекарств и хозяйственных нужд.

В этот день можно устраивать семейные обеды. Делать это нужно с благодарностью.

В этот день нужно молодой девушке сплести венок из полевых трав. Предки верили, что это притянет искренних поклонников.

Что нельзя делать 2 июня

1. Нельзя 2 июня купаться в открытых водоемах. В этот день есть опасность беды.

2. Нельзя 2 июня ходить на кладбища. Иначе можно притянуть негативную энергию.

3. Нельзя 2 июня ссориться и ругаться. Считается, что это навлечет беду.

4. Нельзя 2 июня лениться и жадничать. Предки верили, что тогда отвернется удача.

5. Нельзя 2 июня покупать дорогие вещи. Это может привести к потерям.

Приметы 2 июня

Если в этот день спокойная погода, то лето будет теплым.

Если в этот день обильная роса, то день будет ясным.

Если в этот день гремит гром, то лето будет дождливым.

Если в этот день ночью поет соловей, то ближайшие дни будут ясными.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред