5 запретов в праздник 2 июня: какие приметы и запреты нельзя нарушать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день гремит гром
- Что нужно сделать в доме в этот день
- Почему нельзя покупать дорогие вещи 2 июня
2 июня церковь почитает память святого Никифора. Как сообщает Главред, он родился в знатной и благочестивой семьи. Его отец был чиновником императорского двора, который выступал за поклонение иконам. Однако вскоре его выслал император Константин V.
Никифор получил хорошее образование и строил свою карьеру при дворе императрице Ирине. Вскоре его избрали на патриарший престол. Его отстранили с кафедрі и сослали в монастырь на отдаленный остров из-за того, что он не хотел принимать новые законы.
Никифор провел в тишине 13 лет. Он все время молился и писал трактаты. Его жизнь так и оборвалась в изгнании.
Что можно делать 2 июня
- В этот день нужно проветрить дом и принести березовые ветви. Это принесет в дом покой, счастье и достаток.
- В этот день нужно помолиться. У святых просят здоровья и благополучия.
- В этот день нужно заготовить дубовую кору для лекарств и хозяйственных нужд.
- В этот день можно устраивать семейные обеды. Делать это нужно с благодарностью.
- В этот день нужно молодой девушке сплести венок из полевых трав. Предки верили, что это притянет искренних поклонников.
Что нельзя делать 2 июня
1. Нельзя 2 июня купаться в открытых водоемах. В этот день есть опасность беды.
2. Нельзя 2 июня ходить на кладбища. Иначе можно притянуть негативную энергию.
3. Нельзя 2 июня ссориться и ругаться. Считается, что это навлечет беду.
4. Нельзя 2 июня лениться и жадничать. Предки верили, что тогда отвернется удача.
5. Нельзя 2 июня покупать дорогие вещи. Это может привести к потерям.
Приметы 2 июня
- Если в этот день спокойная погода, то лето будет теплым.
- Если в этот день обильная роса, то день будет ясным.
- Если в этот день гремит гром, то лето будет дождливым.
- Если в этот день ночью поет соловей, то ближайшие дни будут ясными.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
