Завязи огурцов желтеют и засыхают: как спасти урожай одним поливом

Марина Иваненко
1 июня 2026, 03:11
Огурцы сбрасывают мелкие плоды из-за недостатка питательных веществ. Какие завязи следует удалять, чем подкормить растения и как получить больше зеленых плодов.
Чем подкормить огурцы
Чем подкормить огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему огурцы сбрасывают завязи и будущий урожай
  • Чем подкормить огурцы, чтобы плоды не желтели и не опадали

Часто бывает так, что на огурцах появляется много маленьких огурчиков, но вдруг они желтеют, сохнут и отпадают. Растению просто не хватает сил, чтобы выкормить весь урожай, поэтому оно начинает избавляться от "лишнего". Что сделать, чтобы не потерять урожай, расскажет Главред.

В видео на YouTube-канале "Наша дача" рассказывают , как правильно обрывать лишние отростки и чем полить грядку, чтобы защитить будущие зеленые плоды и превратить их в полноценные плоды.

Почему огурцы сбрасывают завязи

Когда растение формирует первые плоды, оно направляет на них большую часть питательных веществ. Если корневая система не может обеспечить питанием все завязи, часть из них начинает желтеть и опадать.

Какие пасынки и завязи нужно удалять

Когда высаживаете огурцы, в первых двух пазухах листьев нужно полностью удалить и боковые побеги (побочки), и первые завязи.

Начиная с третьей, а также в четвертой, пятой и шестой пазухах листьев, сами огурчики уже трогать не нужно — всю плодовую нагрузку оставляют. В то же время боковые побеги обязательно удаляют до пятого листка.

Автор канала советует не переусердствовать с удалением нижних плодов:

Есть риск, что растение, не встречая на начальном этапе своего развития никакой плодовой нагрузки, начинает развиваться исключительно в вегетативном направлении. И тогда мы можем увидеть большое растение с большими зелеными листьями, но очень мало плодов.

Если куст уже вырос первые два огурца, он будет пытаться отдать все силы именно им. Следующие завязи будут получать питание по остаточному принципу. Если питательных веществ не хватит, они могут опасть.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Чем подкормить огурцы, чтобы завязи не опадали

Если кустам не хватает сил для развития, это может свидетельствовать о недостатке азота. В таком случае можно использовать настой куриного помета. Он содержит азот, а также калий, кальций, магний и другие важные для растения элементы.

Если бы они были в более активном развитии, мы бы уже не использовали куриный помет с повышенным содержанием азота, а использовали бы сейчас удобрение 20-20 или 18-18.

Видео о том, как правильно подкормить огурцы, можно посмотреть здесь:

Как правильно поливать огурцы настоем куриного помета

Обычно берут пол-литровую банку готового настоя на 10 литров воды. Для молодых или ослабленных растений концентрацию лучше уменьшить до примерно 300 мл настоя на ведро воды.

Перед подкормкой почва должна быть слегка влажной. Раствор нужно хорошо перемешать и полить каждое растение, выливая примерно 500–800 мл под корень.

Такая подкормка поможет растению окрепнуть, обеспечит питанием молодые завязи и позволит вырастить более обильный и качественный урожай огурцов.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

