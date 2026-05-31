Зачем США ослабляют санкции против РФ: Зеленский раскрыл главную причину

Предыдущие шаги по частичному ослаблению санкций не привели к заметным изменениям на мировых энергетических рынках.

США ослабляют санкции против РФ

Главное из заявлений Зеленского:

Смягчение санкций против РФ усилят возможности страны-агрессора

Попытки наладить отношения с Москвой не дают желаемого результата

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против смягчения санкционного давления на Россию, заявив, что такие решения могут лишь усилить возможности страны-агрессора в военной сфере.

По его словам, снятие или ослабление ограничений фактически способствует поддержке российского оборонно-промышленного комплекса, который обеспечивает потребности армии РФ.

Также глава государства отметил, что предыдущие шаги по частичному ослаблению санкций не привели к заметным изменениям на мировых энергетических рынках.

"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?", - отметил президент.

Зеленский считает, что попытки наладить отношения с Москвой через смягчение ограничительных мер не дают желаемого результата и не способствуют изменению позиции российского руководства.

"Они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости. Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций", - подчеркнул украинский лидер.

Влияние ограничений на танкеры РФ: оценка эксперта

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что усиление контроля над судами так называемого российского "теневого флота" может заметно ударить по нефтяному экспорту РФ. По его оценке, если европейские страны начнут активнее задерживать такие танкеры, Россия рискует столкнуться с серьёзными трудностями при поставках сырья на внешние рынки.

Аналитик обратил внимание, что значительная часть экспортных маршрутов российской нефти проходит через Балтийское и Чёрное моря. Поэтому любые дополнительные проверки судов, связанные с вопросами безопасности, экологии или технического состояния, способны привести к задержкам перевозок.

По мнению Загороднего, даже кратковременное нарушение графиков движения танкеров может осложнить логистические цепочки, сократить объёмы поставок и нанести существенный ущерб доходам российской экономики.

Напомним, как писал Главред, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

