Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядит

Кратко:
- Что сделала Татьяна Недельская
- Как выглядит роскошный особняк Яна Табачника
- За сколько он выставлен на продажу
Украинская певица и вдова бывшего украинского нардепа и музыканта Яна Табачника Татьяна Недельская, выставила на продажу огромный особняк в центре Киева.
За свой трехэтажный дом, Недельская хочет получить сногсшибательные 9 215 192 долларов (около 409 000 000 гривен).
Что собой представляет дом Табачника и Недельской
На сайте маркетплейса по недвижимости сказано: "Продажа 3-этажного дома с верандой и участком на 10 соток, 1399.7 кв. м, 9 комнат на ул. Дубенская 17".
"Дом с уникальным авторским дизайном полностью оборудован мебелью и бытовой техникой. Дом состоит из 3 этажей. Фактически, подвал представляет собой полноценный этаж с выходом на землю с задней стороны дома, так как дом расположен на склоне", - пишут хозяева.
Дом выглядит внутри напичканным дорогой мебелью, лепниной, хрустальными люстрами, деревом и предметами искусства.
Обозреватель опубликовал данные о том, кто является владельцем дома. Согласно выписке, он действительно принадлежит вдове Табачника.
О персоне: Ян Табачник
Ян Табачник - советский и украинский эстрадный аккордеонист-виртуоз, композитор, президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. Народный артист Украины (1994), народный депутат Украины V, VI, VII созывов (Партия регионов Украины). Генеральный продюсер и ведущий международного телевизионного проекта "Честь имею пригласить", основатель фестивалей-конкурсов "Владимир Крайнев приглашает" и "AccoHoliday", руководитель Международного творческого центра Яна Табачника.
