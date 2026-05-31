Вдова Табачника продает роскошный дом за умопомрачительную сумму: как он выглядит

Татьяна Недельская хочет заработать более 400 млн гривен на продаже недвижимости.

Недельская выставила огромный дом на продажу / Коллаж Главред, фото Instagram/tanianedelskaya, dom.ria.com

Украинская певица и вдова бывшего украинского нардепа и музыканта Яна Табачника Татьяна Недельская, выставила на продажу огромный особняк в центре Киева.

За свой трехэтажный дом, Недельская хочет получить сногсшибательные 9 215 192 долларов (около 409 000 000 гривен).

Что собой представляет дом Табачника и Недельской

На сайте маркетплейса по недвижимости сказано: "Продажа 3-этажного дома с верандой и участком на 10 соток, 1399.7 кв. м, 9 комнат на ул. Дубенская 17".

"Дом с уникальным авторским дизайном полностью оборудован мебелью и бытовой техникой. Дом состоит из 3 этажей. Фактически, подвал представляет собой полноценный этаж с выходом на землю с задней стороны дома, так как дом расположен на склоне", - пишут хозяева.

Дом выглядит внутри напичканным дорогой мебелью, лепниной, хрустальными люстрами, деревом и предметами искусства.

Обозреватель опубликовал данные о том, кто является владельцем дома. Согласно выписке, он действительно принадлежит вдове Табачника.

О персоне: Ян Табачник Ян Табачник - советский и украинский эстрадный аккордеонист-виртуоз, композитор, президент Высшей лиги мэтров мирового аккордеона. Народный артист Украины (1994), народный депутат Украины V, VI, VII созывов (Партия регионов Украины). Генеральный продюсер и ведущий международного телевизионного проекта "Честь имею пригласить", основатель фестивалей-конкурсов "Владимир Крайнев приглашает" и "AccoHoliday", руководитель Международного творческого центра Яна Табачника.

