Как умерла Ольга Бура: что случилось с молодой телеведущий много лет назад

Ольга Бура погибла в страшном ДТП прямо на въезде в Киев.

Как погибла Ольга Бура - что известно

Кратко:

Что известно о смерти Ольги Бурой

Как выглядит ее могила

29 мая целых 22 года назад Киев потрясла громкая трагедия: в ДТП разбилась молодая и популярная тогда украинская телеведущая Ольга Бура. На момент смерти ей было всего 27 лет.

Главред решил вспомнить обстоятельства случившегося.

Кто такая Ольга Бура

Ольга Бура родилась в небольшом городе недалеко от Киева - Тетиеве.

Телеведущая Ольга Бура закончила автодорожный институт, но никогда не работала по специальности. На телевидение молодая девушка попала случайно:

она стала ведущей программы "Счастливый звонок". Тогда с ней работали Юрий Горбунов и Маша Ефросинина. После того, как проект закрылся, Ольга Бура осталась на Первом национальном вести "Погоду".

После "Погоды" ведущая вела программу "Новый день" на телеканале "Интер", а потом стала главной в кулинарном шоу "Коронное блюдо".

Как погибла Ольга Бура

Ольга Бура погибла в ужасном ДТП при везде в Киев - на Харьковской площади. Она возвращалась с концерта, котороый вела в городе Сумы. Ведущую вез водитель ее мужа, который накануне настаивал, что бы за руль села не она, а шофер.

Уже подъезжая к Киеву, Бура позвонила мужу и сказала, что скоро будет дома. Во время удара нее не сработала подушка безопасности. Только со стороны водителя. Но его тоже не удалось спасти.

На въезде в Киев с Бориспольской трассы водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетонным отбойником. Затем автомобиль отбросило на бетонное ограждение цветочной клумбы. Буру выбросило из салона автомобиля, она погибла мгновенно. Водитель умер в машине скорой помощи.

Как выглядит могила Бурой

Ольга Бура была похоронена в родном Тетиеве. Ведущую хоронили в наполовину закрытом гробу. На ее могиле стоит красивый памятник, а в день похорон ее последнее пристанище утопало в цветах.

