Вместо пользы — вред: какие растения и овощи нельзя удобрять золой

Пепел может быть полезен или опасен в зависимости от культуры. Какие растения нельзя подкармливать пеплом и как правильно использовать это удобрение.

Что нельзя удобрять пеплом

О чем вы узнаете:

Какие растения нельзя удобрять золой

Когда пепел может навредить урожаю

Как правильно использовать это удобрение

Пепел (зола) — это одно из самых популярных и дешевых удобрений, которое есть у каждого дачника. В нем содержится много полезных элементов. Например, фосфор помогает развиваться корням и плодам, калий защищает от болезней, кальций укрепляет стебли и снижает кислотность почвы, а магний нужен для того, чтобы листья оставались зелеными и не скручивались.

Однако зола полезна далеко не для всего огорода. Некоторые растения от такой подкормки могут просто погибнуть. Какие растения нельзя подкармливать золой, расскажет Главред.

Что нельзя подкармливать золой

Как сообщает УНИАН, зола сильно снижает кислотность почвы (делает ее щелочной). Поэтому все культуры, которые любят кислую землю, от золы пострадают.

Никогда не стоит сыпать золу под такие растения:

Ягоды и овощи: голубика, арбуз, редис, щавель.

голубика, арбуз, редис, щавель. Цветы: гортензия, лаванда, рододендрон, азалия, камелия, примула, вереск, ландыш.

гортензия, лаванда, рододендрон, азалия, камелия, примула, вереск, ландыш. Хвойные деревья: туя, можжевельник, пихта.

Ошибки, которые могут испортить урожай – когда нельзя вносить золу

Даже если растение любит золу, бывают случаи, когда ее использование только навредит.

Слишком много калия или кальция в почве

Если в вашей почве и так много калия, то после внесения золы плоды могут стать горькими, а листья начнут опадать. Если же земля перенасыщена кальцием, у растений начнут отмирать молодые ветки, а на листьях появятся белые пятна.

Смешивание с другими удобрениями

Золу категорически нельзя смешивать с навозом и мочевиной — такая смесь может повредить растения. Фосфорные удобрения также нужно вносить отдельно от золы.

Для чего нужно мульчирование

Сколько золы нужно

Чтобы удобрение пошло на пользу, строго придерживайтесь безопасной нормы. В сухом виде стоит рассыпать не более 1 стакана золы на 1 квадратный метр грядки. В виде раствора: размешайте 150–250 граммов золы в 10 литрах воды перед поливом.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны.

