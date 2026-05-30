В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2026, 16:51
Ощутимое потепление наступит в Украине в первый день лета.
В Украине выпал снег / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Что известно:

  • В Карпатах выпал снег
  • Температура воздуха опустилась до -1 градуса

В Украине выпал снег прямо перед летом. Температура воздуха опустилась до -1 градуса. Об этом сообщил Василий Фицак.

"В Черногоре все стабильно, пошел снежок, а столбик термометра показывает -1С", — говорится в сообщении.

Горные спасатели Прикарпатья также подтвердили, что утром 30 мая на горе Поп Иван было облачно и лежал снег.

"По состоянию на 9:05 30.05.2026 на горе Пип Иван облачно, снег, ветер западный 13 м/с, температура воздуха -1°С", — говорилось в сообщении.

Погода в Украине уже 1 июня начнет улучшаться. Температура воздуха может повыситься до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

"Лето начнется по графику! Уже 1 июня, в понедельник, можно будет развернуть и забросить эти проклятые плащ-свитер-пуховик подальше с глаз долой и начать щуриться от солнца и греться на нем же. Температура воздуха достигнет долгожданных "двадцаток" — повсеместно наступит потепление", — говорится в сообщении.

Прохладная погода будет еще 30-31 мая. В эти дни будут дожди.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.

Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

