В Украине выпал снег перед началом лета: где ударил мороз

Что известно:
- В Карпатах выпал снег
- Температура воздуха опустилась до -1 градуса
В Украине выпал снег прямо перед летом. Температура воздуха опустилась до -1 градуса. Об этом сообщил Василий Фицак.
"В Черногоре все стабильно, пошел снежок, а столбик термометра показывает -1С", — говорится в сообщении.
Горные спасатели Прикарпатья также подтвердили, что утром 30 мая на горе Поп Иван было облачно и лежал снег.
"По состоянию на 9:05 30.05.2026 на горе Пип Иван облачно, снег, ветер западный 13 м/с, температура воздуха -1°С", — говорилось в сообщении.
Погода в Украине
Погода в Украине уже 1 июня начнет улучшаться. Температура воздуха может повыситься до +20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Лето начнется по графику! Уже 1 июня, в понедельник, можно будет развернуть и забросить эти проклятые плащ-свитер-пуховик подальше с глаз долой и начать щуриться от солнца и греться на нем же. Температура воздуха достигнет долгожданных "двадцаток" — повсеместно наступит потепление", — говорится в сообщении.
Прохладная погода будет еще 30-31 мая. В эти дни будут дожди.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.
Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
