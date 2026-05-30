"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

Певица резко отреагировала на подозрения в изменах Тарасу Тополе.

Елена Тополя про измены Тарасу Тополе

Вы узнаете:

Елена Тополя высказалась о подозрениях в изменах

Чем певица пригрозила комментаторам

Известная певица Елена Тополя развеяла слухи, связанные с ее личной жизнью. В программе "Наодинці з гламуром" артистка жестко ответила на подозрения в изменах Тарасу Тополе.

По словам Тополи, подозрения и сплетни могут выйти боком тем, кто их распространяет, ведь бумеранг никто не отменял. Певица заверила, что не причиняла своему бывшему партнеру боль болью измены.

Елена Тополя и Тарас Тополя - развод

"Я имела полное право заниматься своей личной жизнью, как я хочу. Я никому ничего плохого не сделала, и я не делала это в браке", — прямо высказалась артистка.

Елена призвала задумываться об информации, которую распространяют сплетники, ведь ложь может иметь серьезные последствия. Певица намекнула, что за любое зло последует кармический ответ.

Елена Тополя - личная жизнь

"То, что пытались разнести совершенно другую информацию, которая порочит меня… что хотите, то и делайте. Но каждое слово, каждое действие обязательно вернется. Помните об этом, особенно тогда, когда у вас есть дети, которые будут далее отвечать за каждое ваше действие. Если вы делаете зло или порочите кого-то неправдой, обязательно будет ответ. Вот просто не сомневайтесь. Этот год очень справедливый, и я вам это покажу", — заявила Тополя.

Елена Тополя

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

