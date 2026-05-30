Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

Кристина Трохимчук
30 мая 2026, 13:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певица резко отреагировала на подозрения в изменах Тарасу Тополе.
Тарас Тополя высказался о разводе
Елена Тополя про измены Тарасу Тополе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Елена Тополя высказалась о подозрениях в изменах
  • Чем певица пригрозила комментаторам

Известная певица Елена Тополя развеяла слухи, связанные с ее личной жизнью. В программе "Наодинці з гламуром" артистка жестко ответила на подозрения в изменах Тарасу Тополе.

По словам Тополи, подозрения и сплетни могут выйти боком тем, кто их распространяет, ведь бумеранг никто не отменял. Певица заверила, что не причиняла своему бывшему партнеру боль болью измены.

видео дня
Елена Тополя, Тарас Тополя
Елена Тополя и Тарас Тополя - развод / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Я имела полное право заниматься своей личной жизнью, как я хочу. Я никому ничего плохого не сделала, и я не делала это в браке", — прямо высказалась артистка.

Елена призвала задумываться об информации, которую распространяют сплетники, ведь ложь может иметь серьезные последствия. Певица намекнула, что за любое зло последует кармический ответ.

Елена Тополя
Елена Тополя - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Тополя

"То, что пытались разнести совершенно другую информацию, которая порочит меня… что хотите, то и делайте. Но каждое слово, каждое действие обязательно вернется. Помните об этом, особенно тогда, когда у вас есть дети, которые будут далее отвечать за каждое ваше действие. Если вы делаете зло или порочите кого-то неправдой, обязательно будет ответ. Вот просто не сомневайтесь. Этот год очень справедливый, и я вам это покажу", — заявила Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в соцсети Threads разгорелись бурные обсуждения вокруг личной жизни Владимира и Екатерины Остапчук. Бдительные пользователи сети выдвинули новую теорию, заподозрив, что недавняя свадьба звездной пары была фикцией.

Также DREVO, подаривший публике хиты "Смарагдове небо" и "Енкарапіста", опубликовал первые снимки со своего бракосочетания. К поздравлениям молодой пары присоединился певец Виталий Козловский, адресовавший новоиспеченным супругам теплые слова.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Тарас Тополя новости шоу бизнеса Елена Тополя
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

13:07Война
Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствиях

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствиях

12:22Война
Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Последние новости

13:47

"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"

13:31

В пустыне вскрыли сосуд и нашли загадочные сокровища эпохи халифов

13:07

"Плохого не сделала": Елена Тополя высказалась про измены в браке

13:07

РФ меняет цели атак: Жданов раскрыл опасность новых ракетных ударов по Киеву

12:58

Почему желтеет лук: скрытая угроза может отравить почву на 20 летВидео

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в КремлеЧем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле
12:55

"Все постоянно болеют": Alyona Alyona пожаловалась на ухудшение здоровья

12:22

Число погибших возросло: РФ массированно атакует Запорожье, что известно о последствияхФото

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 31 мая: Собакам - терпение, Лошадям - токсичность

12:09

Братья вытащили огромную рыбу, которую называют "сокровищем морей"

Реклама
11:54

31 мая - Пресвятая Троица: что можно и нельзя делать в церковный праздник

11:45

Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: "Мадяр" заявил о взрывной ночи в РФ

11:25

РФ готовится к массированному удару: авиаэксперт рассказал, чем будут бить на этот раз

11:14

"Все же видят": жену Остапчука заподозрили в фейковой свадьбе

11:09

Юная полтавчанка заставила весь мир говорить о себе после громкой победы

10:58

Для тех, кто родился в конкретные четыре месяца, судьба приготовила особую миссию

10:38

То взлет, то падение: почему у людей-"восьмерок" самая сложная и мощная карма

10:05

"Горько молодым": 24-летний автор хита "Смарагдове небо" женился

09:51

"Это война на истощение": украинские дроны все сильнее влияют на ход войны - WP

09:44

Поднялся густой столб дыма: мощный взрыв прогремел возле Ровно - есть попадание

09:43

Как правильно уничтожить амброзию и почему кошение триммером только вредитВидео

Реклама
09:07

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

08:44

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

08:30

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химииВидео

07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

Реклама
22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять