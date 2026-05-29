Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

Поражен центр радиоэлектронной разведкой ФСБ РФ

Выведены из строя ключевые объекты центра РЭБ

Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, который занимается радиоэлектронной разведкой.

"Этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников", - сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки врага.

В спецслужбе уточнили, что такие спецоперации имеют стратегическое значение, поскольку ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине.

Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу, добавили в СБУ.

Что известно об атаке на объекты в РФ

На военном аэродроме в районе Липецка произошёл пожар, в результате которого, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были уничтожены два российских боевых самолёта — Су-30 и Су-27.

Отмечается, что к операции могли быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. Сообщается, что подготовка длилась около двух недель: за это время участники якобы смогли проникнуть на объект, преодолеть меры безопасности и повредить авиацию прямо в ангарах.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

