Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

Важное:
- Поражен центр радиоэлектронной разведкой ФСБ РФ
- Выведены из строя ключевые объекты центра РЭБ
Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили 16-й центр ФСБ РФ, который занимается радиоэлектронной разведкой.
"Этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников по территории Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников", - сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки врага.
В спецслужбе уточнили, что такие спецоперации имеют стратегическое значение, поскольку ослабляют возможности РФ контролировать воздушное пространство, координировать работу средств ПВО и наводить удары по Украине.
Поражение центров радиоэлектронной разведки открывает новые возможности для украинских дронов и усложняет России защиту военных объектов в глубоком тылу, добавили в СБУ.
Что известно об атаке на объекты в РФ
На военном аэродроме в районе Липецка произошёл пожар, в результате которого, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были уничтожены два российских боевых самолёта — Су-30 и Су-27.
Отмечается, что к операции могли быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. Сообщается, что подготовка длилась около двух недель: за это время участники якобы смогли проникнуть на объект, преодолеть меры безопасности и повредить авиацию прямо в ангарах.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
