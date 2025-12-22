Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27

Основное:
- ГУР уничтожил два российских истребителя Су-30 и Су-27 под Липецком
- Операцию движения сопротивления готовили две недели
- Убытки РФ - до 100 млн долларов
В ночь на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар, в результате которого были уничтожены два истребителя Су-30 и Су-27. Об успешной спецоперации сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ГУР, реализацией занимались представители движения сопротивления, которое действовало на территории России. Благодаря тщательной подготовке и двухнедельному планированию удалось проникнуть в аэропорт, обойти охрану и поразить самолеты прямо в ангаре.
"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", - говорится в заявлении.
Уничтоженные истребители имели бортовые номера "12" и "82". Ориентировочная стоимость потерь для России составляет до 100 млн долларов.
Смотрите видео, как ГУР уничтожило российские истребители:
Удары по целям РФ - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.
В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.
Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.
В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы было сбито 130 дронов. В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
