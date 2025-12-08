Укр
Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

Анна Косик
8 декабря 2025, 09:45
В то время как части россиян по телеканалам транслировали срочное оповещение, у других жителей РФ пропал свет.
Первые детали ночной атаки дронов на Россию / Коллаж: Главред, фото: 14 БрОП, скриншоты с видео

Главное:

  • Россию атаковали более 60 дронов
  • В Ростовской области россияне остались частично без света
  • Под ударом дронов, вероятно, оказался Энгельс

В ночь на 8 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за очередной атаки беспилотников на важные цели. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении 67 дронов над 11 областями.

В то же время местные жители и СМИ рассказали о вероятных попаданиях и неприятных для россиян последствиях налета беспилотников по меньшей мере в двух областях страны-агрессора.

Что известно об атаке на Саратовскую область

Этой ночью жители города Энгельс заметили в небе дроны. Местные паблики сообщили, что во время атаки по телевизору транслировали оповещение об угрозе атаки БпЛА.

Заметим, что в этом городе расположены сразу несколько важных для РФ объектов - военный аэродром и нефтебаза. А telegram-канал Exilenova+ сообщил, что в Энгельсе, вероятно, есть прилет после атаки дронов.

Что известно об атаке на Ростовскую область

Губернатор области Юрий Слюсар не смог скрыть последствий налета дронов, ведь у части местных жителей пропал свет. Он написал, что силами ПВО ночью якобы отражена атака БПЛА на севере Ростовской области. При этом в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП было обесточено село Маньково-Калитвенское, хутора Гусев и Марьяны.

Россияне просыпаются от взрывов вторые сутки подряд

Главред писал, что в ночь на воскресенье, 7 декабря, в Саратовской области РФ также зафиксировали серию взрывов. Местные жители сообщали о вероятных ударах дронов по нефтебазе в Энгельсе.

Очевидцы насчитали от пяти до семи мощных взрывов. По их словам, дроны двигались на низкой высоте со стороны реки Волга. Детонации были слышны не только в Энгельсе, но и в соседнем Саратове.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно украинские беспилотники атаковали важные для РФ заводы. Под ударами оказались Рязанский НПЗ в России и Алчевский металлургический комбинат на оккупированной территории Луганской области.

Накануне глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. В то же время Буданов отметил, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Ранее также беспилотники в девятый раз за последний год атаковали Рязанский НПЗ. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на заводе была поражена установка низкотемпературной изомерации Изомалк-2-ЛИН-800.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
