Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

Руслан Иваненко
7 декабря 2025, 18:44
108
Украина сохраняет шанс выйти на ЧМ-2026 и готовится к возможным матчам против Нидерландов, Туниса и Японии.
Футбол, спорт
ФИФА обнародовала полное расписание ЧМ-2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Кратко:

  • ФИФА объявила полное расписание матчей ЧМ-2026
  • Украина попала в группу F в случае выхода на турнир
  • Потенциальные соперники: Нидерланды, Тунис, Япония

ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.

5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная жеребьевка ЧМ-2026, после которой на следующий день ФИФА представила подробный календарь всех поединков. По его итогам команда Сергея Реброва, вместе с другими участниками плей-офф, была зачислена в группу F. Ее потенциальными соперниками станут сборные Нидерландов, Туниса и Японии.

видео дня

В случае выхода на чемпионат мира украинцы будут стартовать матчем против Туниса, который запланирован на 15 июня в Монтеррее (Мексика) и начнется в 05:00 по киевскому времени. Второй поединок группового этапа "сине-желтые" проведут в Хьюстоне против Нидерландов - игра состоится 20 июня в 20:00. Завершающий матч группы Украина сыграет 25 июня в Далласе против Японии, начало - в 02:00 по киевскому времени.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026

  • 14.06, 23:00 - Нидерланды - Япония
  • 15.06, 05:00 - Украина (Польша, Швеция, Албания) - Тунис
  • 20.06, 20:00 - Нидерланды - Украина (Польша, Швеция, Албания)
  • 21.06, 07:00 - Тунис - Япония
  • 26.06, 02:00 - Тунис - Нидерланды
  • 26.06, 02:00 - Япония - Украина (Польша, Швеция, Албания)

Старт турнира и города-хозяева

Матч-открытие чемпионата мира-2026 состоится 11 июня в Мехико, где сыграют Мексика и Южно-Африканская Республика.

Поединки турнира будут принимать 16 городов: Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехико, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл.

Финал запланирован на 19 июля - матч за титул чемпиона мира примет Нью-Йорк.

Футбол - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительского искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.

Напомним, что автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Кроме того, донецкий "Шахтер" остается среди ключевых претендентов на выход в основную стадию Лиги чемпионов 2026/27 без квалификационных раундов - такую возможность клуб получает благодаря высокому клубному рейтингу, который может стать определяющим в случае перераспределения мест в турнире.

Читайте также:

О персоне: Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ребров сборная Украины по футболу новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:48Фронт
РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

18:35Фронт
Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Последние новости

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

Реклама
17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

Реклама
13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую областьВидео

13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

10:53

Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

10:47

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

10:30

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

09:54

Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

09:11

Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря: Овнам - серьезные перемены, Львам - помощь

08:59

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины: в NYT раскрыли подробности

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:42

Ночные взрывы в Энгельсе: местные заявляют об атаке дронов на нефтебазуВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после разводаВидео

04:49

Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

04:12

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

03:30

Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

02:38

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:30

ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять