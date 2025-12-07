ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

Кратко:
- ФИФА объявила полное расписание матчей ЧМ-2026
- Украина попала в группу F в случае выхода на турнир
- Потенциальные соперники: Нидерланды, Тунис, Япония
ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.
5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная жеребьевка ЧМ-2026, после которой на следующий день ФИФА представила подробный календарь всех поединков. По его итогам команда Сергея Реброва, вместе с другими участниками плей-офф, была зачислена в группу F. Ее потенциальными соперниками станут сборные Нидерландов, Туниса и Японии.
В случае выхода на чемпионат мира украинцы будут стартовать матчем против Туниса, который запланирован на 15 июня в Монтеррее (Мексика) и начнется в 05:00 по киевскому времени. Второй поединок группового этапа "сине-желтые" проведут в Хьюстоне против Нидерландов - игра состоится 20 июня в 20:00. Завершающий матч группы Украина сыграет 25 июня в Далласе против Японии, начало - в 02:00 по киевскому времени.
Расписание матчей группы F ЧМ-2026
- 14.06, 23:00 - Нидерланды - Япония
- 15.06, 05:00 - Украина (Польша, Швеция, Албания) - Тунис
- 20.06, 20:00 - Нидерланды - Украина (Польша, Швеция, Албания)
- 21.06, 07:00 - Тунис - Япония
- 26.06, 02:00 - Тунис - Нидерланды
- 26.06, 02:00 - Япония - Украина (Польша, Швеция, Албания)
Старт турнира и города-хозяева
Матч-открытие чемпионата мира-2026 состоится 11 июня в Мехико, где сыграют Мексика и Южно-Африканская Республика.
Поединки турнира будут принимать 16 городов: Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехико, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл.
Финал запланирован на 19 июля - матч за титул чемпиона мира примет Нью-Йорк.
Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительского искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.
Напомним, что автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.
Кроме того, донецкий "Шахтер" остается среди ключевых претендентов на выход в основную стадию Лиги чемпионов 2026/27 без квалификационных раундов - такую возможность клуб получает благодаря высокому клубному рейтингу, который может стать определяющим в случае перераспределения мест в турнире.
О персоне: Сергей Ребров
Сергей Станиславович Ребров - украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года - главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года - вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает "Википедия".
