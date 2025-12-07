ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

Украина сохраняет шанс выйти на ЧМ-2026 и готовится к возможным матчам против Нидерландов, Туниса и Японии.

ФИФА обнародовала полное расписание ЧМ-2026 / Коллаж: Главред, фото: instagram.comrebrov_serhiy

Кратко:

ФИФА объявила полное расписание матчей ЧМ-2026

Украина попала в группу F в случае выхода на турнир

Потенциальные соперники: Нидерланды, Тунис, Япония

ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.

5 декабря в Вашингтоне состоялась официальная жеребьевка ЧМ-2026, после которой на следующий день ФИФА представила подробный календарь всех поединков. По его итогам команда Сергея Реброва, вместе с другими участниками плей-офф, была зачислена в группу F. Ее потенциальными соперниками станут сборные Нидерландов, Туниса и Японии.

В случае выхода на чемпионат мира украинцы будут стартовать матчем против Туниса, который запланирован на 15 июня в Монтеррее (Мексика) и начнется в 05:00 по киевскому времени. Второй поединок группового этапа "сине-желтые" проведут в Хьюстоне против Нидерландов - игра состоится 20 июня в 20:00. Завершающий матч группы Украина сыграет 25 июня в Далласе против Японии, начало - в 02:00 по киевскому времени.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026

14.06, 23:00 - Нидерланды - Япония

15.06, 05:00 - Украина (Польша, Швеция, Албания) - Тунис

20.06, 20:00 - Нидерланды - Украина (Польша, Швеция, Албания)

21.06, 07:00 - Тунис - Япония

26.06, 02:00 - Тунис - Нидерланды

26.06, 02:00 - Япония - Украина (Польша, Швеция, Албания)

Старт турнира и города-хозяева

Матч-открытие чемпионата мира-2026 состоится 11 июня в Мехико, где сыграют Мексика и Южно-Африканская Республика.

Поединки турнира будут принимать 16 городов: Канада: Торонто, ВанкуверМексика: Гвадалахара, Мехико, МонтеррейСША: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл.

Финал запланирован на 19 июля - матч за титул чемпиона мира примет Нью-Йорк.

