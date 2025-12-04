Федерация отреагировала резко: что грозит Лыскун после перехода в Россию

София Лискун приняла решение сменить гражданство и продолжить карьеру под флагом России.

София Лыскун сменила гражданство на российское

Федерация Украины исключила ее из состава сборной

Лыскун потеряла все завоеванные за Украину медали и звания

Украинская спортсменка по прыжкам в воду София Лыскун приняла решение сменить гражданство на российское и продолжить спортивную карьеру под пропагандистским флагом

Федерация Украины по прыжкам в воду резко отреагировала на это решение. В заявлении организации говорится:

"Федерация Украины по прыжкам в воду выражает глубокое возмущение и решительно осуждает действия спортсменки национальной сборной Софии Лыскун, которая, не уведомив тренерский штаб, Федерацию или Министерство молодежи и спорта Украины, приняла решение о смене гражданства. Такие шаги категорически неприемлемы, ведь дискредитируют не только отдельную спортсменку, но и всю команду Украины, которая ежедневно самоотверженно борется за право представлять нашу страну на международной арене."

Федерация сообщила, что на внеочередном заседании Исполнительного комитета принято единогласное решение об исключении Лыскун из состава национальной сборной и лишение всех званий и наград, полученных под эгидой Федерации.

"Федерация Украины по прыжкам в воду также обратится в международные спортивные институты с требованием применить к указанной спортсменке спортивный карантин в соответствии с действующими международными нормами. Мы оставляем за собой право инициировать дополнительные меры в соответствии с законодательством Украины и внутренними регламентами Федерации, чтобы исключить подобные случаи в дальнейшем. Честь выступать под государственным флагом Украины - это не привилегия, а высокая ответственность, которую нельзя предавать", - отметили в Федерации.

Достижения Лыскун в составе сборной Украины

Заметим, что Лыскун в составе сборной Украины получила 11 медалей на уровне чемпионатов Европы и одну на чемпионате мира.

Реакция власти и Министерства молодежи и спорта

Ранее на решение спортсменки отреагировали президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и Министр молодежи и спорта Матвей Бедный. Министр заявил:

"Мы сделаем все, чтобы она вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за Россию. Я считаю, что это предательство, и мы точно будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун. Мы будем действовать в правовой плоскости. И я уверен, что на этом она закончила спортивную карьеру," - сказал Бедный в интервью Чемпиону.

