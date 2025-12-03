"Не завидую тренеру, который сменит Костюка": легенда сборной раскрыл кризис Динамо

Гецко отметил, что управлять нынешним "Динамо" чрезвычайно сложно из-за системных проблем.

Поражение от полтавчан стало одним из самых позорных для клуба / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo.com

Кратко:

"Динамо" проиграло в Полтаве 1:2 и опустилось на 7-е место

Поражение усугубило кризис после смены тренера

Команде вменяют слабую игру и проблемы на всех уровнях

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Эксперт напомнил, что после смены тренера болельщики ожидали большей самоотдачи от команды, особенно в матче против аутсайдера чемпионата. Однако результат очередного поединка лишь усилил кризисные настроения.

Временность Игоря Костюка

По словам Гецко, управлять "Динамо" сейчас чрезвычайно сложно. "Я убежден, что Игорь Костюк - ненадолго у руля. Это временный вариант: киевлянам нужен тренер, который бы был авторитетом для них", - подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт отметил, что следующему наставнику достанется команда с комплексом системных проблем. "С другой стороны я не завидую специалисту, который согласится заменить Костюка. Потому что "Динамо" нуждается в изменениях на всех уровнях", - отметил Гецко в комментарии Sport.ua.

По его мнению, проблемы охватывают менеджмент, тренерский штаб и подбор исполнителей. Кадровая ситуация также вызывает сомнения: нынешний состав он назвал посредственным, добавив, что 7-8 футболистов, по его словам, вообще не понятно, как оказались в команде.

Провалы на трансферном рынке

Гецко отметил, что "Динамо" длительное время не может успешно работать на трансферном рынке, что делает невозможным качественное усиление. Именно это, по его убеждению, и привело к одному из самых позорных поражений в новейшей истории клуба.

Эксперт также отметил, что соперник киевлян заслужил победу прежде всего благодаря организованной игре: полтавская команда, по его словам, "без особых усилий обогатилась ценными тремя очками после сенсационной победы".

Поиск нового наставника

Тем временем, по информации ТаТоТаке, клуб активно рассматривает возможность приглашения иностранного главного тренера. Источник сообщает, что президент "Динамо" Игорь Суркис уже провел предварительный разговор с потенциальным иностранным наставником. Переговоры состоялись еще до назначения Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера и до поражения от "Полтавы" в 14-м туре УПЛ.

В клубе не исключают, что консультации с этим кандидатом могут продолжиться, а вопрос тренерского будущего остается открытым, учитывая нынешнее седьмое место "Динамо" в чемпионате.

