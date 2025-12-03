Укр
"Не завидую тренеру, который сменит Костюка": легенда сборной раскрыл кризис Динамо

Руслан Иваненко
3 декабря 2025, 00:48
Гецко отметил, что управлять нынешним "Динамо" чрезвычайно сложно из-за системных проблем.
Поражение от полтавчан стало одним из самых позорных для клуба

Кратко:

  • "Динамо" проиграло в Полтаве 1:2 и опустилось на 7-е место
  • Поражение усугубило кризис после смены тренера
  • Команде вменяют слабую игру и проблемы на всех уровнях

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Эксперт напомнил, что после смены тренера болельщики ожидали большей самоотдачи от команды, особенно в матче против аутсайдера чемпионата. Однако результат очередного поединка лишь усилил кризисные настроения.

видео дня

Временность Игоря Костюка

По словам Гецко, управлять "Динамо" сейчас чрезвычайно сложно. "Я убежден, что Игорь Костюк - ненадолго у руля. Это временный вариант: киевлянам нужен тренер, который бы был авторитетом для них", - подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт отметил, что следующему наставнику достанется команда с комплексом системных проблем. "С другой стороны я не завидую специалисту, который согласится заменить Костюка. Потому что "Динамо" нуждается в изменениях на всех уровнях", - отметил Гецко в комментарии Sport.ua.

По его мнению, проблемы охватывают менеджмент, тренерский штаб и подбор исполнителей. Кадровая ситуация также вызывает сомнения: нынешний состав он назвал посредственным, добавив, что 7-8 футболистов, по его словам, вообще не понятно, как оказались в команде.

Провалы на трансферном рынке

Гецко отметил, что "Динамо" длительное время не может успешно работать на трансферном рынке, что делает невозможным качественное усиление. Именно это, по его убеждению, и привело к одному из самых позорных поражений в новейшей истории клуба.

Эксперт также отметил, что соперник киевлян заслужил победу прежде всего благодаря организованной игре: полтавская команда, по его словам, "без особых усилий обогатилась ценными тремя очками после сенсационной победы".

Поиск нового наставника

Тем временем, по информации ТаТоТаке, клуб активно рассматривает возможность приглашения иностранного главного тренера. Источник сообщает, что президент "Динамо" Игорь Суркис уже провел предварительный разговор с потенциальным иностранным наставником. Переговоры состоялись еще до назначения Игоря Костюка исполняющим обязанности главного тренера и до поражения от "Полтавы" в 14-м туре УПЛ.

В клубе не исключают, что консультации с этим кандидатом могут продолжиться, а вопрос тренерского будущего остается открытым, учитывая нынешнее седьмое место "Динамо" в чемпионате.

Как ранее сообщал Главред, экс-футболист киевского "Динамо" и сборной бывшего СССР Иван Яремчук полтора месяца провел под арестом в Польше из-за инцидента, произошедшего в пражском казино.

После поражения от кипрской "Омонии" 27 ноября в Лиге конференций клуб объявил о завершении сотрудничества с Александром Шовковским. Выполнение функций главного тренера перешло к Игорю Костюку, который уже провел первую тренировку и представил свой новый тренерский штаб, сообщила пресс-служба "Динамо".

Тем временем донецкий "Шахтер" остается среди ключевых претендентов на выход в основную стадию Лиги чемпионов 2026/27 без квалификационных раундов - такую возможность клуб получает благодаря высокому клубному рейтингу, который может стать определяющим в случае перераспределения мест в турнире.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
