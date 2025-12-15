В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

В Кремле ожидают итоговые сигналы от США после завершения переговоров в Германии и заявили о важности невступления Украины в НАТО.

https://glavred.info/war/v-kremle-nazvali-osnovnoe-trebovanie-k-ukraine-v-ramkah-mirnogo-plana-o-chem-rech-10724297.html Ссылка скопирована

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, NATO

О чем говорится в материале:

В Кремле назвали вопрос невступления Украины в НАТО "краеугольным" на переговорах по мирному плану

Песков цинично заявил, что российский военный преступник Путин "готов к миру"

В Кремле заявили, что требование об отказе Украины от вступления в НАТО и его юридическое закрепление является одним из ключевых вопросов в рамках обсуждения пунктов американского плана окончания войны. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По его словам, Соединенные Штаты не передают Москве информацию о ходе переговоров в Германии в режиме реального времени, поэтому в Кремле ожидают итоговые сигналы уже после завершения встреч.

видео дня

"Сейчас работа ведется <...> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что, - ред.] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, от кого Россия хотела бы получить документ, который юридически зафиксирует невступление Украины в НАТО, Песков подчеркнул, что этот пункт является одним из "краеугольных" в потенциальных мирных договоренностях и требует отдельного обсуждения.

Он также отметил, что тема членства Украины в Североатлантическом альянсе относится к важнейшим в переговорном процессе и не должна смешиваться с другими вопросами. При этом Песков отметил, что Москва не намерена вести переговоры публично.

Кроме того, представитель Кремля назвал установление конкретных сроков завершения войны между Россией и Украиной сложной и неблагодарной задачей.

"Путин открыт к миру и серьезным решениям. Он против создания временных передышек и хитростей", - сказал представитель военного преступника Путина.

В то же время он заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда, по оценке Кремля, искренне стремятся достичь мира в Украине и прилагают для этого усилия.

Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

Пойдет ли Путин на прекращение огня - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Владимир Путин не пойдет ни на какое перемирие, пока будет верить в слабость Запада или его нежелание и дальше поддерживать Украину. Об этом он заявил в комментарии 24 каналу.

По его мнению, возможность прекращения боевых действий появится только тогда, когда Москва осознает собственную несостоятельность одержать победу. Это станет реальным только при условии, если США и европейские партнеры публично заявят о готовности обеспечить Украину всем необходимым - как в военной, так и в экономической сферах.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания отмечается, что переговоры по завершению войны в Украине перешли в решающую фазу, и шанс на достижение мирного соглашения может появиться уже к Рождеству.

Консультации в Берлине между представителями Украины и США по поводу американского мирного плана продолжатся и в понедельник, 15 декабря.

Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул, что нынешний этап переговоров является чрезвычайно важным и одновременно подчеркнул, что стороны, вероятно, как никогда за последние четыре года приблизились к заключению мирного соглашения.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред