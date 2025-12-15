Укр
Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

Анна Ярославская
15 декабря 2025, 12:40
Знаете ли вы, что форма ногтей может раскрыть вашу личность?
Ногти
Что форма ногтей говорит о характере человека / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Людям с какой формой ногтей можно доверять
  • Какая форма ногтей говорит о плохом здоровье
  • Какие ногти говорят о лидерских качествах человека

Ногти на руках являются важной особенностью кисти и могут многое рассказать о характере человека, а также о состоянии его здоровья. О чем говорит форма ногтей, объяснили на сайте Аstrotalk.

Длинные вертикальные ногти

Длинные вертикальные ногти
Длинные вертикальные ногти / astrotalk.com

В астрологии считается, что обладатели таких ногтей — люди артистичные и творческие. У них рождаются оригинальные идеи в самых разных сферах — от работы до личной жизни.

У людей с длинными вертикальными ногтями более развито правое полушарие мозга, которое наделяет их способностью замечать детали. В любви для них важнее поступки, а внешность - на втором месте.

Однако доминирование правого полушария может делать обладателей таких ногтей излишне эмоциональными и доверчивыми, что иногда может приводить к страданиям. При общении с людьми с преобладающим левым полушарием они неизбежно столкнутся с конфликтом интересов.

Астрологи советуют таким людям быть осторожнее и избегать поспешных решений в отношениях. Также им не стоит влюбляться с первого взгляда.

Широкие ногти

Широкие ногти
Широкие ногти / Фото: astrotalk.com

Люди с широкими ногтями отличаются открытостью. Они не упускают ни одной возможности продемонстрировать это качество.

Левое полушарие мозга у людей с широкими ногтями развито гораздо лучше, чем правое. Это, как правило, делает их более открытыми в любви.

"Вы не стесняетесь выражать свои чувства", - говорят астрологи.

Вам может быть сложно найти общий язык с более эмоциональными людьми, которые живут сердцем. Если такой человек важен для вас, потребуется терпение.

Ваша логичность и открытость новым идеям помогают в карьере и притягивают друзей, но астрологи советуют иногда прислушиваться и к интуиции.

Ногти круглой или овальной формы

Ногти круглой и овальной формы
Ногти круглой и овальной формы / Фото: astrotalk.com

Человек с ногтями яйцевидной или круглой формы легко адаптируется к переменам. Это качество помогает принимать более взвешенные решения. И чаще всего такие решения являются результатом внутренней смелости.

Кроме того, люди с круглыми ногтями обладают высокими социальными навыками. Вы очень надежный человек и хорошо ладите с людьми с ногтями любой формы.

Гибкость способствует профессиональному успеху: вы не боитесь менять то, что перестало работать. Однако уповать только на удачу не стоит — ваш главный союзник — трудолюбие и интеллект.

Квадратная форма ногтей - о чем говорит

Квадратные ногти
Квадратные ногти / Фото: astrotalk.com

Квадратная форма ногтей встречается редко и говорит о рассудительности, серьезности и смелости. Чаще она бывает у мужчин. Такие качества помогают быть собранным и целеустремленным, но излишний рационализм может восприниматься окружающими как негибкость. Проявляя больше душевности, вы сможете улучшить отношения с людьми.

На работе такие люди - прирожденные лидеры, но резкие перемены могут выбивать вас из колеи.

Совет астрологов: действуйте решительно, не зацикливаясь на возможных рисках.

Треугольные ногти и характер человека

Треугольные ногти
Треугольные ногти / Фото: astrotalk.com

У некоторых людей ногти имеют треугольную форму. Согласно астрологии, человек с такими ногтями способен замечать вещи, которые обычно игнорируются окружающими.

Люди с такой формой ногтей упрямы и иногда чрезмерно чувствительны.

"Вам следует дважды подумать, прежде чем шутить в присутствии таких людей, или быть очень разборчивым в выборе тем для разговора с ними", - говорят астрологи.

В любви ваша чувствительность может создавать сложности. Откровенность и прямота помогут наладить отношения. Хорошая новость: ваша творческая натура позволяет вам развивать в себе эти качества.

Ногти миндалевидной формы

Миндалевидные ногти
Миндалевидные ногти / Фото: astrotalk.com

Люди с миндалевидными ногтями честны, добры, обладают богатым воображением и преданны по своей природе. Им можно доверить почти всё. Они не терпят несправедливости, но часто оказываются под сильным давлением, что негативно сказывается на здоровье.

У них также много идей, однако они не воплощают их в жизнь.

Такие люди часто страдают от плохого здоровья, поэтому им следует ограничить свою повседневную активность и быть более открытыми к своим личным желаниям.

О ресурсе: Astrotalk

Astrotalk - индийский астрологический сайт для онлайн-прогнозирования будущего.

На сайте публикуются астрологические прогнозы от лучших астрологов Индии.

Основатель: Анмол Джайн (Anmol Jain) — предприниматель, который ранее работал в сфере технологий.

Пользователи могут получать персональные гороскопы; общаться с астрологами через чат, аудиозвонки, видеоконсультации; заказывать натальные карты, астропрогнозы, нумерологические расчёты, консультации по ведической астрологии.

Как писал Главред, астрология и нумерология утверждают, что в четыре определенных месяца года рождаются люди, для которых стандартная работа с 9 до 5 им не всегда подходит. Читайте материал: Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

