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Как укрепить ногти в домашних условиях: простые способы и укрепляющая ванночка

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 ноября 2020, 10:19

На самом деле наши ногти становятся хрупкими по многим причинам, но результат почти всегда одинаков.

Состояние ногтей зависит от питания / Instagram

Ногти – словно лицо, красноречиво отображают состояние нашего здоровья. Бывает, какие-то жизненные ситуации отвлекают нас, мы в будничной суете не замечаем многих вещей, а потом внезапный фокус внимания на ногти вводит нас в ступор: они слоятся, ужасно ломаются, становятся мягкими и…незащищенными, маленькими и требующими укрепления.

Конечно, есть счастливые обладательницы ногтей, которые вырастают до такой длины, которая вызывает недоумение и восхищение окружающих. Такие ногти можно смело красить разными лаками и рисовать на них все, что угодно. В наше материале Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020 вы можете узнать о стильных вариантах дизайна ногтей на зиму.

Но если у вас ногти слабые, то не пытайтесь их замаскировать под тоннами слоев лака – это временное решение, а в конечном итоге вы будете еще больше разочарованы. Более того, если вы видите, что ваши ногти буквально кричат о помощи, то ни в коем случае не делайте маникюр гель-лаком – как бы душа не просила и каким бы ни был соблазн, учтите, что вы можете только усугубить ситуацию.

На самом деле наши ногти становятся хрупкими по многим причинам, но результат почти всегда одинаков.

Например, к плачевному состоянию ногтей приводит авитаминоз, использование ацетона, неудачный маникюр или слишком частый маникюр, гормональный сбой и дефицит кальция.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса многие женщины больше времени находятся дома и для того, чтобы быстрее сделать определенную домашнюю работу, пользуются средствами для мытья посуды и стирки без защитных резиновых перчаток – это тоже очень сильно вредит ногтям и разрушает их.

Обратите внимание, что ногти – это не просто "мертвая скорлупа", которую нужно только привести в порядок и украсить. Ногтевая пластина состоит из трех слоев, которые удерживаются вместе с помощью масла и влаги. Именно масло и влага делают ногти прочными изнутри.

Если ваши ногти начинают отслаиваться, становятся слабыми и ломаются, то знайте, что это обычно происходит из-за того, что в ногте недостаточно масла или влаги.

Что в этом случае делать? Мы сегодня расскажем вам о самых простых способах укрепления ногтей – они точно помогут предотвратить их ломкость и вернут им силу.

Как укрепить ногти в домашних условиях

Начните с питания

Если ваши ногти мягкие, они расслаиваются, ломаются, плохо растут и на них появились белые прожилки, то это признаки не только механических повреждений, но и внутреннего состояния вашего организма. Остановитесь на миг и проанализируйте то, что вы едите.

Здоровые и крепкие ногти так и останутся вашей несбыточной мечтой, если вы не будете кушать: бобовые, рыбу, овсяную кашу, яйца и семена подсолнечника.

Используйте масло для кутикулы

Возможно, вам кто-то говорил, но вы не предавали этому особого значения – масло для кутикулы имеет огромное значение. Как бы вас не раздражало его использование, но каждый вечер на ночь старайтесь найти несколько минут и нанести масло на ногти.

Нельзя игнорировать масло для кутикулы / Instagram

Купите хорошее масло, которое противодействует сухости и помогает восстановить эластичность ногтевой пластины, поставьте баночку возле своей кровати, и пускай эта процедура будет для вас своеобразной позитивной аффирмацией, только не словесной – думайте о ногтях, которые вы хотите, и уделяйте процедуре немножко времени, и увидите, как ваши ногти заметно становятся лучше.

Не отращивайте ногти, пока они слабые

Если у вас проблема с ногтями, то старайтесь держать их короткими. Не обязательно ходить в салон красоты – по мере отрастания отпиливайте ногти. Форма должна быть не круглой и не квадратной – что-то среднее и ни в коем случае не острое, так как ногти будут цепляться за все, и это будет их портить еще больше.

Читайте такжеСамый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти: фотоПриучитесь наконец носить с собой повсюду пилку, и обязательно поставьте ее рядом на рабочем столе – она поможет вам разгладить небольшие трещины на ногте, прежде чем они полностью увеличатся и кусочки ногтя начнут "отрываться".

Ванночка для ногтей в домашних условиях

Если вы начали следить за питанием и добавляете в свой рацион полезные продукты, используете масло для кутикулы и пилочка у вас всегда под руками, тогда можете перейти к еще одному этапу по укреплению ногтей – ванночкам!

На самом деле в сети вы найдете великое множество рецептов для приготовления полезных ванночек для укрепления и роста ногтей на любой вкус и кошелек. Но очень часто мы теряемся при выборе идеальной ванночки для ногтей.

Вы будете удивлены, узнав, насколько легко приготовить чудодейственную ванночку для укрепления ногтей своими руками – для этого понадобится не более трех простых ингредиентов, которые, возможно, уже есть в вашем шкафу.

Ванночка для укрепления ногтей – самый простой рецепт

Вам понадобится:

  • 1/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 зубчик измельченного чеснока
  • 1/4 стакана оливкового масла

Как сделать ванночку?

Все просто.

Смешайте чеснок и апельсиновый сок – погрузите в эту смесь ногти на 15 минут. После этому вымойте руки простой водой.

Ванночки для ногтей творят чудеса / Instagram

Обработайте кончики пальцев оливковым маслом. В идеале налейте оливковое масло в миску и погрузите в него ногти на 15 минут.

Повторяйте эту простую процедуру дважды или трижды в неделю, и готовьтесь увидеть заметный результат уже через две недели. Ваши ногти визуально будут казаться сильнее и начнут расти быстрее.

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