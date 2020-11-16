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Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 ноября 2020, 03:56

Самый модный золотой маникюр – это не всегда полностью покрашенные золотистыми лаками ногти.

  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram
  • Золотой маникюр зима 2020 Instagram

Когда осень прощается с нами, а на пороге стоит суровая зима, нам хочется теплых красок. В эту пору, когда все кажется тусклым и бесцветным, внезапно оживает золотистый маникюр. И даже те, кто считает этот цвет слишком броским и немного вульгарным, засматриваются на лаки всех оттенков золота.

Поздравляем вас – время зимнего маникюра пришло. В нашем материале Самый модный зимний маникюр 2020 - серебристый маникюр и синие ногти вы можете узнать о некоторых модных варианта дизайна ногтей на эту зиму. Без преувеличения, в их числе должен быть и золотой маникюр, который уже победоносно покоряет мир и пленит женские сердца.

Для всех тех, кто никак не решится "позолотить" ногти, советуем обратить внимание на то, что золотой цвет – не только символ богатства. Этот цвет излучает здоровье, оптимизм и позволяет расслабиться – в наше сложное время, когда пандемия коронавируса кардинально перевернула жизнь, эти качества весьма уместны. Так каждый раз, смотря на свои прелестные ногти, вы будете думать о самом важном.

Кроме того, учтите, что самый модный золотой маникюр – это не всегда полностью покрашенные золотистыми лаками ногти, ведь главным трендом 2020 года, который не сдает позиций, стал минимализм.

Мы сегодня расскажем вам о новинках золотого маникюра на зиму 2020 – в нашей фотогалерее собраны яркие и актуальные образцы для вдохновения.

Модный золотой маникюр зима 2020 – на что обратить внимание

Элегантный маникюр золотой с черным

Черный цвет идеально сочетается с золотым, и в дуэте эти два сильных цвета выглядят потрясающе. Но для того, чтобы такой маникюр выглядел действительно стильно и модно, используйте в дизайне ногтей нюдовый лак: можете покрасить один-два ногтя телесным лаком, или оставить небольшие прозрачные участки возле кутикулы на некоторых ногтях.

Золотой маникюр зима 2020
Золотой маникюр зима 2020 / Instagram

Спокойный нюдовый маникюр с золотом

Если душа требует лаконичности и спокойствия, и одновременно хотите, чтобы ногти выглядели роскошно и изящно, отличным решением станет нюдовый маникюр 2020 з элементами золота. Это могут быть один-два золотых ноготка, или геометрические фигуры, звезды или просто напыление золота.

Золотой маникюр зима 2020
Золотой маникюр зима 2020 / Instagram

Нежный маникюр розовый с золотом

Для тех, кому не хватает прекрасных эмоций, спасением станет нежный маникюр на зиму 2020, сотканный из розового и золотистого лаков. Розовый цвет обладает "успокаивающим" эффектом, а золотые элементы в виде блеска, фольги или элементов декора добавят вашим ногтям жизни.

Золотой маникюр зима 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фотоСтильный маникюр золотой с белым

Зима у всех ассоциируется с белым цветом, который щедро разливается на ногтях. Но белый маникюр требует украшений – без них от него веет холодом. Самый удачный вариант – маникюр золотой с белым – он восхитительный и неповторимый.

Золотой маникюр зима 2020
Золотой маникюр зима 2020 / Instagram

Шикарный маникюр бежевый с золотом

Для того, чтобы сделать модный маникюр на зиму 2020, можно покрасить ногти бежевым лаком, и слегка украсить их золотистыми элементами, например, фольгой. Бежевый маникюр с золотом подкупает шиком, и намекает на радость в душе.

Золотой маникюр зима 2020
Золотой маникюр зима 2020 / Instagram

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