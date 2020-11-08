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На пороге сказки: самый модный зимний маникюр 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 ноября 2020, 00:22

Многие думают, что зимний маникюр – это елочки, снежинки, новогодние игрушки и скандинавские мотивы, и отчасти они правы.

  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram
  • Маникюр зима 2020 Instagram

Не успели встретиться, как уже пора прощаться. Это об осени – ее время истекает, а вместе с ней уходит в небытие осенний маникюр – немного грустный, меланхоличный, лаконичный и порой вообще без украшений.

А на пороге – зима, и нас ждет потрясающий маникюр, который вдохновит на новые свершения, подарит надежду и веру в сказку, ведь скоро Новый год. Кроме того, учитывая непонятную ситуацию с пандемией, советуем вам научиться делать маникюр самостоятельно и отточить этот навык – в нашем материале "Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях – подробно рассказано об этом.

Многие думают, что зимний маникюр – это елочки, снежинки, новогодние игрушки и скандинавские мотивы, и отчасти они правы: как только мы входим в волшебную зиму, то видим впереди только Новый год – и все, что происходит вокруг, связано с окончанием очередного года. Тем не менее, вариантов дизайна зимнего маникюра множество, и мы расскажем вам о самых трендовых из них, которые будут актуальны этой зимой.

В нашей фотогалерее традиционно найдете образцы стильного и модного маникюра зима 2021 – посмотрите их для вдохновения, вполне возможно, что захотите что-то нарисовать и на своих ногтях.

Модный маникюр зима 2020 – на что обратить внимание

С нами остается на зиму синий маникюр

Зима – холодная пора, и синие ногти – с украшениями или без – станут самыми подходящими для нее. И совершенно не важно, какой оттенок синего вы возьмете в качестве основы и какой дизайн вы сделаете – зима уже за сам "жест" скажет вам "спасибо". Особого внимания заслуживает темно-синий лак – он, как холодная зимняя ночь, может стать основой завораживающего маникюра на зиму 2021.

Маникюр зима 2020
Маникюр зима 2020 / Instagram

Красный маникюр тоже актуален зимой

Еще один важный цвет, который ассоциируется с зимой – это красный. Конечно же – Дед мороз, яркие красные игрушки на елках, пышные бантики на подарках и многое другое. Модный зимний маникюр 2020 соткан из разных оттенков красного цвета. Кроме того, обратите внимание на то, что в трендах матовые лаки, которые можно комбинировать с глянцевыми.

Маникюр зима 2020
Маникюр зима 2020 / Instagram

Черно-белый маникюр зима 2020

Если хотите эффектно открыть зимний сезон, то обратите внимание на роскошный черно-белый маникюр. Когда падает снег - кругом все белое и черное, поэтому такой маникюр создаст отличное настроение. Это может быть черно-белый френч, слегка украшенный снежинками, или геометрия на ногтях – с четкими линиями и границами.

Маникюр зима 2020
Маникюр зима 2020 / Instagram

На помощь золоту приходит серебро

Мы с вами входим в пору, когда серебристый и золотистый маникюр никого не раздражают – наоборот, эти блестящие лаки настолько гармоничны зимой, что если бы их не было, то их нужно было бы придумать. Они напоминают брызги шампанского, блеск снега и лучи солнца, которое освещает нам путь.

Читайте такжеВеликий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020Фольга на ногтях, глиттер или блестящие полоски – все подойдет для дизайна самого модного зимнего маникюра 2020-2021.

Маникюр зима 2020
Маникюр зима 2020 / Instagram

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