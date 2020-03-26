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"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 марта 2020, 05:02

Это может быть заманчиво, но не стоит обрезать кутикулы в домашних условиях, иначе можно создать себе проблемы на ровном месте.

  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram
  • Маникюр в домашних условиях Instagram

Карантин в самом разгаре, и многие из вас сегодня смотрят на свои руки с ужасом – они сухие, а ногти стали неуправляемыми и "вышли из берегов", словно река. Тем более, что за последнюю неделю наверняка большинство из вас убрали в квартире, перемыли всю посуду – в общем, перевыполнили план.

По крайней мере, в соцсетях полно сообщений о достижениях в области уборки.

Поэтому ногти точно требуют срочного спасения. Поскольку в ближайшее время поход в салон красоты отменяется в виду определенных обстоятельств, которые всех уже сильно напрягают, то придется все брать в свои руки.

Сегодня мы расскажем вам, как сделать красивый маникюр в домашних условиях. Более того, в нашей фотогалерее небольшой бонус – самые простые варианты дизайна ногтей.

Как сделать маникюр в домашних условиях

Конечно, не все любят приводить ногти в порядок – многие женщины привыкли расслабляться в салоне красоты. Но сейчас нужно забыть о раздражении, успокоиться и подготовить свои ногти к тому, чтобы потом покрыть их лаком.

Для начала удалите старый лак с помощью средства для удаления.

Что делать с кутикулой

Нанесите немного крема для кутикулы и помассируйте их.  Используя толкатель для кутикулы, начните осторожно отталкивать их один за другим. Конечно, это может быть заманчиво, но не стоит обрезать кутикулы в домашних условиях, иначе можно создать себе проблемы на ровном месте.

Как правильно пилить ногти

  • Рука не должна быть сильно напряжена, иначе ваши движения будут резкими и неаккуратными.
  • Обработку ногтей начинайте с мизинца, поочередно направляясь к большому пальцу.
  • Пилить ногти нужно в одном направлении, начиная со стороны в направлении центра.
  • Сделав несколько движений, проверяйте симметричность формы.
  • Следите за тем, чтобы все ногти имели одинаковую длину и форму, иначе ваш маникюр буде выглядеть неряшливо. 
  • Когда вы будете довольны своей длиной и формой, обязательно вымойте и высушите руки, чтобы очистить область кутикулы и удалить лишнюю кожу.
  • Потом нужно ногти аккуратно отполировать – начиная от кутикулы до свободного края.

Красим ногти лаком дома

На этом этапе можно было бы добавить еще 1001 совет, что еще нужно сделать. Но после их прочтения у вас отпадет желание делать маникюр дома надолго. На самом деле, это все, что нужно для того, чтобы покрасить ногти лаком.

Правда, тут вас ждет очередное испытание – красиво накрасить ногти левой руки (или правой – это смотря у кого какая рука главная).

Есть один секрет, который поможет эту проблему решить.

Прежде, чем красить ногти лаком, нужно обезжирить ногти и нанести базовое покрытие, которое действует как двухсторонняя клейкая лента – она "прикрепляет" лак к ногтю.

Как правильно красить ногти дома

Сначала ставите каплю недалеко от кутикулы, затем ее кисточкой аккуратно вытягиваете к краю ногтя. Важно при этом кисточку не отрывать, иначе получатся "рваные" края. Далее лак растягивается по всей поверхности ногтя – легкое движение с одной стороны и с другой. В целом, правильно красить ногти в 3 касания.

Любой лак лучше покрывать как минимум в два слоя, а если это светлый оттенок, то даже в три – только вначале дождитесь, чтобы лак высох.

Если хотите, чтобы ваш лак держался дольше, результат можно закрепить специальным средством.

Читайте такжеВесенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализма: фотоНапомним, сейчас в моде очень простой, но безумно привлекательный и красивый маникюр, суть которого сводится к тому, что вы должны на ноготках, покрытых нюдовым или прозрачным лаком, нарисовать уголки, или полукруги – их нужно заполнить цветным лаком. Это самый оригинальный маникюр 2020 на весну.

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