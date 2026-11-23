Что произошло:
- Дроны атаковали НПС Калейкино в Татарстане
- Жители Альметьевска сообщают о сильном пожаре
- Предыдущая атака на станцию произошла 19 ноября
В ночь на 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкино возле Альметьевска в Татарстане - это один из ключевых узлов нефтепровода "Дружба" в стране-агрессоре РФ. Местные жители сообщают о сильном пожаре, а OSINT-аналитики установили, что горит именно станция.
Согласно данным издания ASTRA, в Татарстане объявили режим беспилотной опасности, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ограничили полеты.
Станцию уже атаковали 19 ноября. Объект расположен примерно в 1300 км от границы с Украиной.
Фото и видео пожара, снятые жителями города, опубликовал мониторинговый канал Exilenova+ в Telegram.
"Вероятно, горят несколько резервуаров", - отметили авторы канала.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Официальных комментариев властей Татарстана по поводу ночной атаки по состоянию на утро не поступало.
Чем важна станция Калейкино?
Калейкино принимает, хранит и перекачивает нефть с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана. На станции работает автоматизированная система компаундирования, которая приводит сырье различного качества к единым стандартам по содержанию серы.
Отсюда нефть поступает по магистральным трубопроводам, в частности по ветке "Дружба", в направлении Нижнего Новгорода и Самары, а также на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на комплекс ТАНЕКО в Нижнекамске. Станция располагает обширным резервуарным парком с резервуарами вместимостью до 50 тыс. кубометров каждый.
Как отмечает ASTRA, станция объединяет потоки из различных нефтедобывающих регионов, поэтому сбои в её работе затрагивают всю логистическую цепочку и создают риски для пропускной способности.
Что известно о предыдущих атаках на Калейкино?
Во время атаки 19 ноября, по данным Генштаба ВСУ, были поражены три резервуара РВСПА-50000, один из них загорелся. Власти Татарстана тогда признали удар по резервуарам с нефтью и повреждение гражданских объектов, но уверяли, что крупного пожара удалось избежать.
Станцию атаковали и в феврале 2026 года. Тогда "Транснефть" сократила прием нефти примерно на 250 тыс. баррелей в сутки при мощности станции около 1 млн баррелей в сутки.
Как удары по нефтяной отрасли сказываются на экономике России?
Эксперт аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что за последние четыре года в России не обнаружили ни одного крупного нефтяного месторождения - только мелкие и средние.
"Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику", - подчеркнул специалист.
Говоря о финансовых последствиях для нефтяных компаний, Гардус обратил внимание на нехватку ресурсов для развития отрасли.
"У них остается мало средств на развитие за счет ренты и налогов на добычу полезных ископаемых", - пояснил эксперт.
Атаки на Татарстан - новости
Как сообщал Главред, 19 ноября беспилотники атаковали НПС Калейкино впервые за эту осень. Тогда жители Альметьевска рассказывали о как минимум 16 мощных взрывах в районе станции. Станция принадлежит компании "Транснефть - Прикамье".
Татарстан за последние недели стал одной из регулярных целей украинских дронов. В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск, где могло пострадать предприятие "Нижнекамскнефтехим". Официального подтверждения этой цели не было.
Удары по нефтеперерабатывающим заводам ощутимо сказываются на всей отрасли страны-агрессора. За неделю атаки нарушили работу 9 из 35 крупнейших НПЗ РФ. Ремонт вторичных установок, по оценке МЭА, может длиться 6–8 месяцев.
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