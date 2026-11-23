OSINT-аналитики установили, что пожар охватил НПС "Калейкино" под Альметьевском, которую дроны уже атаковали 19 ноября.

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Пожар возле НПС Калейкино и спутниковый снимок станции / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, ASTRA

Что произошло:

Дроны атаковали НПС Калейкино в Татарстане

Жители Альметьевска сообщают о сильном пожаре

Предыдущая атака на станцию произошла 19 ноября

В ночь на 23 ноября беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкино возле Альметьевска в Татарстане - это один из ключевых узлов нефтепровода "Дружба" в стране-агрессоре РФ. Местные жители сообщают о сильном пожаре, а OSINT-аналитики установили, что горит именно станция.

Согласно данным издания ASTRA, в Татарстане объявили режим беспилотной опасности, а в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ограничили полеты.

видео дня

Станцию уже атаковали 19 ноября. Объект расположен примерно в 1300 км от границы с Украиной.

Фото и видео пожара, снятые жителями города, опубликовал мониторинговый канал Exilenova+ в Telegram.

"Вероятно, горят несколько резервуаров", - отметили авторы канала.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Официальных комментариев властей Татарстана по поводу ночной атаки по состоянию на утро не поступало.

Чем важна станция Калейкино?

Калейкино принимает, хранит и перекачивает нефть с месторождений Татарстана, Западной Сибири, Удмуртии и Башкортостана. На станции работает автоматизированная система компаундирования, которая приводит сырье различного качества к единым стандартам по содержанию серы.

Отсюда нефть поступает по магистральным трубопроводам, в частности по ветке "Дружба", в направлении Нижнего Новгорода и Самары, а также на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе на комплекс ТАНЕКО в Нижнекамске. Станция располагает обширным резервуарным парком с резервуарами вместимостью до 50 тыс. кубометров каждый.

Как отмечает ASTRA, станция объединяет потоки из различных нефтедобывающих регионов, поэтому сбои в её работе затрагивают всю логистическую цепочку и создают риски для пропускной способности.

Что известно о предыдущих атаках на Калейкино?

Во время атаки 19 ноября, по данным Генштаба ВСУ, были поражены три резервуара РВСПА-50000, один из них загорелся. Власти Татарстана тогда признали удар по резервуарам с нефтью и повреждение гражданских объектов, но уверяли, что крупного пожара удалось избежать.

Станцию атаковали и в феврале 2026 года. Тогда "Транснефть" сократила прием нефти примерно на 250 тыс. баррелей в сутки при мощности станции около 1 млн баррелей в сутки.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары по нефтяной отрасли сказываются на экономике России?

Эксперт аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду отметил, что за последние четыре года в России не обнаружили ни одного крупного нефтяного месторождения - только мелкие и средние.

"Это уже ощутимо, ведь мы видим, что темпы бурения в России снижаются, хотя она засекречивает статистику", - подчеркнул специалист.

Говоря о финансовых последствиях для нефтяных компаний, Гардус обратил внимание на нехватку ресурсов для развития отрасли.

"У них остается мало средств на развитие за счет ренты и налогов на добычу полезных ископаемых", - пояснил эксперт.

Атаки на Татарстан - новости

Как сообщал Главред, 19 ноября беспилотники атаковали НПС Калейкино впервые за эту осень. Тогда жители Альметьевска рассказывали о как минимум 16 мощных взрывах в районе станции. Станция принадлежит компании "Транснефть - Прикамье".

Татарстан за последние недели стал одной из регулярных целей украинских дронов. В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск, где могло пострадать предприятие "Нижнекамскнефтехим". Официального подтверждения этой цели не было.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам ощутимо сказываются на всей отрасли страны-агрессора. За неделю атаки нарушили работу 9 из 35 крупнейших НПЗ РФ. Ремонт вторичных установок, по оценке МЭА, может длиться 6–8 месяцев.

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