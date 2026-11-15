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Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 07:42
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Вероятной целью, по словам очевидцев, является одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, входящее в холдинг "Сибур".
Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ
В Татарстане после атаки дронов разразился масштабный пожар / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что известно:

  • После удара на предприятии в Нижнекамске вспыхнул пожар
  • Очевидцы сообщают о взрывах и после первого попадания
  • Завод производит синтетические каучуки и пластмассы

видео дня

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск в российском Татарстане, и после удара на территории одного из местных предприятий вспыхнул пожар. Вероятной целью атаки называют "Нижнекамскнефтехим", одно из крупнейших нефтехимических производств России. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, в частности Exilenova+.

Местные жители говорят, что дроны попали в один из промышленных объектов города. На видео, появившихся в сети, видно масштабное возгорание. Очевидцы утверждают, что атака не ограничилась первым ударом: взрывы раздавались и впоследствии, а угроза новых попаданий сохранялась.

Российские власти пока не обнародовали официальных данных о последствиях атаки. Нет информации ни о возможных разрушениях, ни о пострадавших.

Гигант "Сибура": чем занимается предприятие

"Нижнекамскнефтехим" входит в холдинг "Сибур" и является одним из крупнейших нефтехимических предприятий не только России, но и мира. Его основная специализация - синтетические каучуки и пластмассы.

За 2025 год завод выпустил около 3 млн тонн нефтехимической продукции. На предприятии также работает новый комплекс ЭП-600, который может производить до 600 тыс. тонн этилена в год.

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Нижнекамск атакуют не впервые

Нижнекамск расположен более чем в 1200 километрах от границы с Украиной, но его промзона уже несколько раз подвергалась ударам. Так, 13 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия города. Тогда местные жители сообщали о серии взрывов и работе ПВО, писала "Экономическая правда".

До этого, 10 августа, дроны уже атаковали Нижнекамск. А в начале июля украинский ударный беспилотник упал на территории завода "ТАИФ-НК".

Помимо "Нижнекамскнефтехима", в городе работают два крупных нефтеперерабатывающих завода. "ТАНЕКО" компании "Татнефть" может перерабатывать более 16 млн тонн нефти в год, а "ТАИФ-НК" - более 7 млн тонн нефти и газового конденсата.

Удары по НПЗ могут усугубить топливный кризис в РФ

Российский топливный рынок испытывает все больше проблем из-за систематических ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. По словам эксперта по международной энергетике Михаила Гончара, последствия атак накапливаются, а их интенсивность продолжает расти.

"Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом - это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает", - отметил специалист в интервью Главреду.

Пока что избежать острого дефицита помогают запасы крупных нефтяных компаний, которые продолжают обеспечивать оптовые поставки даже после повреждения своих НПЗ.

Гончар также предупредил, что дальнейшие атаки могут ухудшить ситуацию на юге России, где важную роль в поставках топлива играет Волгоградский НПЗ.

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Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые комплексы ВМС ВСУ, нанесли удар по заводу "Протон-Электротекс" в Орле, который выпускает компоненты для "Искандеров". Продукция предприятия используется, в частности, в ракетах "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Силы обороны также систематически наносят удары по российской инфраструктуре беспилотников. 8 ноября Генштаб сообщил, что за сутки были поражены четыре пункта управления беспилотниками, в частности подразделение "Рубикона" во временно оккупированном Бердянске. В Генштабе тогда подчеркнули, что каждый выведенный из строя пункт управления означает меньше российских дронов над украинскими позициями.

Под удары попадает и военно-морская инфраструктура страны-агрессора. В ночь на 11 ноября СБУ во время атаки на порт Усть-Луга поразила малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта "Буян-М". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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