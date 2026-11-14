Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

Вместо обрезки осенью садоводам рекомендуют осмотреть дерево, а работу секатором отложить до конца зимы.

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Почему осенняя обрезка вишни и черешни может лишить вас ягод / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему черешню и вишню не стоит обрезать осенью

Что проверить во время осеннего осмотра сада

Как поступить, если обрезка не может подождать до весны

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Обрезка черешни и вишни осенью может спровоцировать камедетечь и язвы на коре. Кроме того, неосторожные срезы уничтожают уже заложенные плодовые почки, поэтому в следующем сезоне урожай будет меньше. Вместо того чтобы в октябре или ноябре браться за секатор или пилу, садоводам советуют ограничиться тщательным осмотром дерева, сообщает французское издание Positivr.

С первых холодных дней многие садоводы-любители берутся наводить порядок в саду. Они укорачивают торчащие ветки, убирают сухие побеги и выгребают из-под деревьев всю опавшую листву. Однако для черешни и вишни такой осенний пыл оказывается вредным.

Причина кроется в физиологии дерева. Осенью сокодвижение у черешни постепенно замедляется. Дерево запасает питательные вещества в тканях, чтобы пережить морозы, и закладывает цветочные почки на следующий год. Древесина в это время восстанавливается очень медленно.

"Слишком сильная или поспешная обрезка равносильна тому, чтобы вновь открыть зияющие раны", - отмечает издание.

В прохладную и влажную погоду через свежие срезы в ткани легко проникают грибы и бактерии. Дерево реагирует на это камедетечью, то есть выделяет янтарную смолу. Издание объясняет, что она появляется из-за повреждения древесины или избытка азота.

Октябрьский осмотр вместо секатора

Осенью лучше всего осмотреть дерево от верхушки до корневой шейки, не держа в руках инструментов. Такой осмотр позволяет оценить состояние черешни и заметить тревожные признаки, не нанося ей вреда.

На листьях следует искать дырочатые пятна, которые оставляет цилиндроспориоз. О монилиозе свидетельствуют побуревшие мумифицированные плоды и засохшие цветочные бутоны. Кору проверяют на наличие янтарных потеков и язв. Также оценивают, насколько сильны молодые побеги, и нет ли вредителей, в частности черной вишневой тли и вишневой мухи.

Отдельно осматривают почву под деревом. Влажность можно проверить вручную, чтобы понять, нужен ли полив. Почва должна быть свободной от сорняков, но не уплотнённой. Также стоит следить за поверхностными корнями. Секаторы и пилы рекомендуется регулярно дезинфицировать спиртом, чтобы не переносить инфекцию с одних растений на другие.

Что любит и чего не любит вишня / Инфографика: Главред

Когда обрезать и чего избегать

За черешней (Prunus avium) следует ухаживать сразу после сбора урожая, в конце лета или в начале очень сухой осени. Тогда срезы успевают нормально зажить. Более серьёзную формирующую обрезку осторожно планируют на конец зимы. Вишню (Prunus cerasus) также обрезают преимущественно в конце зимы.

Еще одна распространенная ошибка заключается в том, чтобы выгребать из-под дерева всю листву до последней. Часть опавшей листвы питает почвенные микроорганизмы, улучшает структуру почвы и привлекает полезных насекомых и птиц. При необходимости листья можно дополнить мульчей из зрелого компоста или измельчённых веток. Перекапывать землю под деревом наугад не стоит, так как так легко повредить поверхностные корни.

Если вмешательство до зимы всё же неизбежно, удаляют только сухие или явно поражённые ветки. Делать это следует в сухую погоду, ровными срезами и стерилизованным инструментом, а места срезов нужно обработать. Если дерево в целом слабеет или симптомы непонятны, авторы материала советуют обратиться к специалисту по плодоводству или в местное садоводческое общество.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать вишню:

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