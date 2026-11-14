Как сделать батареи более горячими: сантехник поделился секретом из 3 шагов

Сантехник объяснил, о чем свидетельствует холодная верхняя или нижняя часть батареи и почему нельзя загромождать пространство вокруг нее.

https://glavred.info/lifehack/kak-sdelat-batarei-teplee-santehnik-podelilsya-sekretom-iz-3-shagov-10811969.html Ссылка скопирована

Как сделать батареи теплее: сантехник рассказал о трёх простых хитростях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя класть вещи на радиатор и под него

Что делать, если радиатор холодный сверху

Чем опасен шлам для котла

Радиаторы могут плохо обогревать дом даже при исправной системе отопления. Причиной нередко становятся загромождённое пространство вокруг батарей, воздух внутри приборов или накопление грязи и ржавчины. Сантехник Желязко Янчев из компании Fantastic Services назвал три способа улучшить работу радиаторов без покупки нового котла и дорогого оборудования. Об этом сообщает Express.

Какие три действия помогут прогреть жилье без лишних затрат и как определить причину холодной батареи - выяснял Главред.

видео дня

Большинство таких проблем можно устранить без сложных вмешательств. Специалист отмечает, что домашние системы отопления имеют достаточно простую конструкцию.

"Системы радиаторов с горячей водой очень просты, и проблемы с ними, вероятно, такие же простые", - отмечает сантехник.

Что нельзя ставить на радиатор и под него

Первое условие эффективного обогрева - правильное расположение предметов в комнате. Не стоит использовать батареи в качестве полки для вещей или загромождать пространство непосредственно под ними. Также важно регулярно очищать отопительные приборы от пыли.

Причина заключается в особенностях естественного движения воздуха. Желязко Янчев обращает внимание на то, что любые препятствия могут нарушать нормальную работу радиатора.

"Это связано с тем, что радиаторы работают по принципу, согласно которому горячий воздух поднимается вверх за счет естественной конвекции. Холодный воздух затягивается вдоль радиатора снизу и выходит теплым сверху", - объясняет Желязко Янчев.

Помимо предметов, расположенных рядом, на эффективность приборов влияет скопление пыли и ворса. Загрязнения могут попадать внутрь конструкции и препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому радиаторы нужно регулярно очищать и не перекрывать доступ воздуха к ним.

Почему радиатор холодный сверху: как спустить воздух из батареи

Вторая распространённая проблема - неравномерный нагрев отопительного прибора. Если верхняя часть радиатора остаётся холодной, в то время как нижняя - тёплая, это может свидетельствовать о наличии воздуха внутри системы.

В такой ситуации воздух занимает пространство, которое должно заполняться горячей водой. Из-за этого батарея не может полноценно прогреваться. Сантехник советует устранить проблему с помощью спуска воздуха.

"Вы можете быстро повысить эффективность радиатора, выпустив этот воздух", - советует эксперт.

Почему батарея холодная снизу: чем опасен шлам в системе отопления

Противоположная ситуация возникает, когда верхняя часть радиатора теплая, а нижняя остается холодной. Такой симптом обычно указывает на накопление шлама внутри отопительной системы.

Этот осадок образуется из смеси ржавчины, грязи и накипи, которые со временем накапливаются и циркулируют вместе с водой. Из-за таких отложений радиаторы теряют способность равномерно прогреваться.

Особую опасность шлам представляет для котла. Его накопление является одной из главных причин неисправностей отопительного оборудования, а загрязнения могут быстро повредить систему. Поэтому проблему не стоит оставлять без внимания.

​

Почему батарея горячая, а в комнате холодно / Инфографика: Главред

​Почему радиаторы плохо греют, даже если отопление работает

Недостаточный нагрев помещения не всегда означает неисправность котла. На распространение тепла также влияет расположение мебели. Иногда достаточно изменить её размещение, чтобы не создавать препятствий для обогрева комнаты.

Важно также следить за предметами, которые остаются возле отопительных приборов. Например, лекарства не рекомендуется хранить при температуре выше 25 °C, поскольку нагрев может негативно повлиять на их свойства.

Смотрите видео о том, почему батарея плохо греет:

Другие советы по отоплению

Напомним, как ранее сообщал Главред, причина недостаточного обогрева может крыться в обычном расположении мебели. Иногда достаточно немного изменить интерьер, чтобы тепло лучше распространялось по комнате, а расходы на отопление уменьшились.

Также специалисты назвали вещи, которые не стоит оставлять возле радиатора зимой. В частности, лекарства под воздействием повышенной температуры могут терять свои свойства, ведь большинство препаратов рекомендуется хранить при температуре не выше 25 °C.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред