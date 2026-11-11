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Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнаты

Алексей Тесля
11 ноября 2026, 20:58
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Нередко тепло просто не успевает распространяться в доме или быстро покидает помещение.
батарея, отопление
Как повысить эффективность отопления / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Что мешает отоплению эффективно обогревать дом
  • Как сохранить тепло и не переплачивать

В условиях роста коммунальных расходов включение отопления становится вопросом не только комфорта, но и семейного бюджета. Поэтому особенно неприятно, когда батареи работают, а в комнатах по-прежнему холодно.

Причина не всегда заключается в недостаточной мощности системы: нередко тепло просто не успевает распространяться или быстро покидает помещение, сообщает Good Housekeeping.

видео дня

Разобраться в источнике проблемы можно без сложного оборудования. Достаточно проверить несколько важных моментов.

Что мешает отоплению эффективно обогревать дом

  • Комнаты начинают прогреваться слишком поздно Если включать отопление только после возвращения домой, придется некоторое время ждать комфортной температуры. Воздух нагревается быстрее, чем стены, полы и мебель, которые за день успевают остыть. Поэтому лучше использовать таймер и запускать систему заранее. Установка максимальной температуры не ускорит прогрев, зато увеличит расходы.
  • В жилье проникает холодный воздух Даже небольшие щели возле окон и дверей могут свести на нет часть усилий отопительной системы. Особенно заметны сквозняки в ветреную погоду. Проверить проблемные места можно рукой или по движению занавесок. Для устранения щелей подойдут уплотнительные ленты и специальные дверные ограничители. При этом вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми.
  • Радиаторы закрыты мебелью Плотно придвинутый диван, шкаф или длинные шторы препятствуют распространению теплого воздуха. В результате батарея нагревается, но помещение остается прохладным. Чтобы улучшить циркуляцию тепла, достаточно освободить пространство перед радиаторами и не закрывать их занавесками.
  • Термостат установлен неправильно Если регулятор температуры находится за мебелью, возле окна или рядом с батареей, его показания могут быть неточными. Например, устройство почувствует тепло от радиатора и отключит систему раньше, чем прогреется вся комната. Термостату необходимо обеспечить свободный доступ воздуха и защитить его от локальных источников тепла.
  • В системе отопления есть неисправности Когда одни батареи горячие, а другие остаются холодными, стоит проверить регулирующие клапаны. Неравномерный нагрев также может указывать на скопление воздуха внутри радиатора. Если обычная проверка не помогает, лучше обратиться к специалисту, а при аренде жилья - сообщить о проблеме владельцу.
  • Дом плохо удерживает тепло Старые окна, неутепленные стены и холодные полы способствуют постоянной потере тепла. Ковры и плотные шторы способны немного улучшить ситуацию, но не устранят серьезные недостатки теплоизоляции. Если проблема сохраняется, стоит рассмотреть замену окон или дополнительное утепление.
Как подготовить батареи к отопительному сезону
/ Инфографика: Главред

Как сохранить тепло и не переплачивать

Некоторые изменения помогут сделать жилье комфортнее без увеличения мощности отопления:

  • Запускайте обогрев заранее, используя таймер.
  • Устраняйте сквозняки с помощью уплотнителей.
  • Не заставляйте радиаторы мебелью и не закрывайте их шторами.
  • Вечером задергивайте занавески, чтобы уменьшить потери тепла через окна.
  • Закрывайте двери в комнаты, которые не используются.
  • Следите, чтобы термостат находился в подходящем месте.
  • Комфортная температура для большинства людей находится в пределах 18–21 °C, поэтому постоянно повышать настройки отопления нет необходимости.

Если после всех проверок помещение остается холодным или батареи работают неравномерно, проблему следует доверить специалисту. Иногда за обычным ощущением холода скрываются неисправности системы или серьезные недостатки теплоизоляции.

Главное - найти причину потери тепла, а не пытаться компенсировать ее дополнительным нагревом. Такой подход поможет одновременно повысить комфорт и сократить расходы на отопление.

Смотрите видео - утепление окон:

В видео демонстрируется один из способов дополнительного утепления окон перед зимним сезоном. Для этого оконные конструкции обшиваются пенопластовыми плитами, поверх которых укладывается армирующая сетка и наносится специальный клеевой состав. Такая многослойная отделка создает дополнительный теплоизоляционный барьер, позволяя сократить потери тепла и препятствовать проникновению холодного воздуха в помещение.

Как писал Главред, если вы не уверены, что радиаторы работают как надо, их стоит "прокачать" - то есть выпустить из них накопившийся воздух и улучшить отопление. Регулярное удаление воздуха (примерно два раза в год) помогает поддерживать отопление в рабочем состоянии и экономит на счетах за электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось о том, как уменьшить затраты на отопление. Помимо пыли, внутри радиаторов может накапливаться ржавчина, грязь и даже плесень.

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Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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