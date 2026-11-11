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Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

Марина Иваненко
11 ноября 2026, 13:54
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Фен работает всего несколько минут, но имеет высокую мощность. Сколько электроэнергии он потребляет в год и как сократить расходы на его использование?
Какова мощность фена?
Какова мощность фена / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Сколько электроэнергии потребляет фен
  • От чего зависят расходы
  • Как уменьшить потребление электроэнергии

Когда речь заходит о крупнейших потребителях электроэнергии в доме, обычно упоминают холодильник, стиральную машину или духовку. Однако есть еще один прибор, которым пользуются почти ежедневно, - фен. Несмотря на компактный размер и короткое время работы, он может потреблять немало электроэнергии. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает венгерское издание Meglepetés, потребление электроэнергии феном часто недооценивают именно из-за того, что им пользуются всего несколько минут. Однако высокая мощность прибора может существенно влиять на общие расходы, особенно в больших семьях.

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Небольшой прибор с высокой мощностью

Фен может казаться экономичным устройством, ведь обычно работает всего несколько минут. Однако его мощность часто составляет 1800–2200 Вт, а у отдельных моделей бывает еще выше.

В то же время фен и холодильник работают по-разному. Холодильник включен круглосуточно, но компрессор работает не постоянно. Фен используют короткими промежутками, однако во время работы он потребляет значительное количество электроэнергии.

Поэтому нельзя однозначно утверждать, что фен расходует больше электроэнергии, чем холодильник за год. Это зависит от мощности приборов, частоты использования фена, продолжительности сушки и энергоэффективности холодильника.

Расходы зависят от количества человек в семье

Разница особенно заметна в домохозяйствах с несколькими жильцами. Если один человек сушит волосы несколько раз в неделю по две минуты, расходы будут небольшими. Но если фен ежедневно работает по 10–15 минут для нескольких членов семьи, общее потребление возрастает.

Оценить расходы можно с помощью простого расчёта. Например, фен мощностью 2000 Вт за 10 минут работы потребляет примерно 0,33 кВт·ч электроэнергии.

Если пользоваться им ежедневно в течение такого времени, за год набежит около 122 кВт·ч. Если феном пользуются несколько человек или сушат волосы дольше, показатель будет ещё выше.

Как пользоваться феном и тратить меньше электроэнергии

Полностью отказываться от фена ради экономии не обязательно. Уменьшить потребление помогут несколько простых привычек.

После мытья волос сначала стоит хорошо промокнуть их полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Тогда на сушку уйдет меньше времени.

Также не всегда нужно использовать самую высокую температуру и максимальную мощность. Если достаточно более низкого режима, лучше выбрать его. Особенно это актуально, когда феном пользуются ежедневно.

Как самостоятельно рассчитать потребление электроэнергии

Чтобы узнать, сколько электроэнергии потребляет фен, нужно посмотреть на его мощность в ваттах. Этот показатель обычно указан на корпусе или в инструкции к прибору.

Мощность в ваттах нужно разделить на 1000, а полученное значение умножить на время работы в часах.

Например, для фена мощностью 2000 Вт, который работает 10 минут:

2000 ÷ 1000 × 10/60 = примерно 0,33 кВт·ч.

Так можно рассчитать ежедневное, ежемесячное или годовое потребление. Чтобы определить стоимость сушки волос, полученный показатель нужно умножить на тариф на электроэнергию.

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Об источнике: Meglepetes

Meglepetes - известный венгерский журнал. Ресурс ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и публикует легкие, развлекательные и полезные материалы для ежедневного чтения. На сайте можно найти интересные статьи о моде, красоте, а также рецепты и лайфхаки.

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