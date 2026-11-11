Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

Свет оставят лишь там, где от сетей питаются средства оповещения, и только до 22:00.

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В Киеве выключают уличное освещение / Коллаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

Киев временно остается без уличного освещения

Решение приняли в КГГА из-за дефицита электроэнергии

Исключение - шкафы, от которых питаются средства оповещения

В Киеве временно полностью выключают наружное освещение: фонари на улицах и объектах благоустройства не будут работать из-за дефицита электроэнергии, который возник после атак страны-агрессора РФ на энергетику. Такое решение приняли в столичной администрации.

Об этом сообщили в КП Киевгорсвет в Facebook. На предприятии объяснили, зачем городу понадобилась такая мера.

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"С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принято решение о временном полном выключении наружного освещения столицы", - говорится в сообщении.

Когда освещение вернут, коммунальщики пока не уточнили. Сроки действия ограничения в сообщении не названы.

Где в Киеве фонари все же будут гореть?

Коммунальщики уточнили, что исключение сделали для шкафов наружного освещения, от которых питаются средства оповещения.

"В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии - с момента ее восстановления и до 22:00", - отметили в Киевгорсвете.

На предприятии также подчеркнули, что отвечают только за освещение объектов благоустройства в коммунальной собственности Киева. Жилые дома и критическую инфраструктуру Киевгорсвет электроэнергией не снабжает, а его работа напрямую зависит от возможностей ДТЭК Киевские электросети.

Как водителям и пешеходам вести себя на темных улицах?

Из-за отсутствия освещения в вечернее и ночное время коммунальщики обратились к участникам дорожного движения с советами:

водителям - соблюдать скоростной режим, увеличивать безопасную дистанцию и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов;

пешеходам - использовать световозвращающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать путь фонариками или смартфонами.

В Киевгорсвете призвали горожан к взаимному уважению.

"Безопасность на дорогах зависит от внимательности каждого. Берегите себя и других!" - резюмировали на предприятии.

Если дома нет света, киевляне могут согреться, зарядить гаджеты и воспользоваться интернетом в Пунктах несокрушимости. Их адреса можно найти на официальном государственном сайте.

Почему Киев так уязвим к дефициту электроэнергии?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отмечал, что оккупанты пытаются отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, у которых нет достаточной собственной генерации.

"Относительно Киева сейчас реализуется именно такой сценарий. В прошлом году мы потеряли значительную часть генерации, нового было построено не так много. Мы дефицитны и зависим от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы. Россияне пытаются разрушать эти связи Киева с энергосистемой, чтобы создать как можно больше проблем", - пояснил эксперт.

По его прогнозу, после столицы враг может переключиться на другие крупные города.

"Можно предположить, если в их понимании они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков. Ведь мы понимаем, что все, что раньше летело по объектам всей или по крайней мере половины страны, сейчас летит в Киев", - добавил Прокип.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев в комментарии УНИАН обратил внимание, что проблема столицы не только в объемах электроэнергии, но и в ее распределении внутри города.

"Беда в том, что есть электроэнергия, которую можно передать на Киев, но фактически распределить по Киеву невозможно. Каждый отдельный микрорайон в Киеве фактически питается от отдельной подстанции", - объяснил он.

Отключения света в Украине - новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор атаковала энергетику Украины. Из-за ударов по энергосистеме частично без света остались потребители в восьми областях. Наиболее сложная ситуация была на Киевщине, Днепропетровщине и в Одессе.

Энергетики также предупреждали о новых ограничениях. В Укрэнерго сообщали, что 11 ноября будут действовать отключения от 1,5 до 4 очередей. Ограничения касались всех категорий потребителей.

Накануне украинцев предупреждали и об ограничениях на 10 ноября. Для всех категорий потребителей тогда запланировали почасовые отключения света. Мэр Киева Виталий Кличко тогда же оценил подготовку столицы к зиме на фоне усиления обстрелов.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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