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Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

Инна Ковенько
11 ноября 2026, 12:42
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Запасы картофеля могут потерять качество задолго до весны, если оставить их в теплом помещении или без надлежащей вентиляции.
Как хранить картофель зимой
Как хранить картофель зимой / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • При какой температуре хранить картофель
  • В какой таре лучше хранить картофель
  • Можно ли есть картофель с ростками

Картофель может начать прорастать уже через несколько недель после укладки в погреб, даже если клубни казались вполне здоровыми. Причиной часто становятся неправильная температура, чрезмерная влажность или неудачное место для хранения.

Главред расскажет, как правильно хранить картофель, чтобы он оставался свежим до весны.

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При какой температуре хранить картофель

Одна из главных причин преждевременного прорастания - слишком высокая температура в погребе. Для длительного хранения картофеля оптимальными считаются 4–8 °C. Если в помещении теплее, овощ быстрее выходит из состояния покоя и начинает пускать ростки.

Какой должна быть влажность в погребе

Не менее важно поддерживать правильную влажность воздуха. По данным Interia Kobieta, оптимальный показатель составляет 85–95%. Если влажность опускается ниже 80%, картофель теряет воду, сморщивается и становится губчатым. Чрезмерная влажность, превышающая 95%, повышает риск появления плесени и бактериальных заболеваний.

В чём лучше хранить картофель

Для урожая подходят деревянные ящики с вентиляционными отверстиями, джутовые мешки и картонные коробки. Такая тара обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться вокруг овощей. Зато плотно закрытые полиэтиленовые пакеты использовать не стоит: внутри них образуется конденсат, из-за которого картофель быстрее портится.

Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Почему картофель нужно хранить в темноте

Под воздействием дневного или искусственного света картофель зеленеет. Это свидетельствует об образовании хлорофилла, которое сопровождается повышением концентрации соланина - природного токсичного вещества. Позеленевший картофель не рекомендуется употреблять в пищу даже при отсутствии ростков.

Можно ли есть картофель с ростками

Если картофель лишь слегка пророс, остаётся твёрдым и не имеет зелёных участков, небольшие ростки можно удалить. При очистке нужно также срезать кожуру вокруг глазков с запасом мякоти. Сильно проросший, сморщенный или мягкий картофель лучше выбросить, поскольку в нём может быть повышенная концентрация соланина.

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Об источнике: Interia Kobieta

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