Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Зеленский сделал ряд заявлений о переговорах в Абу-Даби, подготовке Украины к зиме и ПВО.

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Зеленский рассказал о переговорах, обмене и ПВО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, deepstatemap, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Что предусматривает правительственный план на зиму

Зачем Украине датская система Freyja

Каким может быть новый крупный обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится усилить удары по энергосистеме Украины с наступлением морозов, чтобы оставить людей без света, тепла и воды. В то же время Киев просит партнеров о новой системе ПВО.

Главред собрал основные заявления Зеленского во время пресс-конференции в Дании.

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Как Украина планирует пережить зиму под обстрелами России

Одной из тем пресс-конференции стала подготовка государства к холодам. Президент Владимир Зеленский рассказал, что правительство разработало отдельную стратегию на самые тяжелые месяцы года. Она должна ликвидировать последствия массированных повреждений критической инфраструктуры и обеспечить базовые потребности населения.

"Мы подготовили план, как пережить зиму. Он касается энергетики, дизельного топлива, укрепления наших мостов, а также того, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электричеством", - заявил глава государства.

По его словам, профильные службы сосредоточились на формировании запасов топлива для альтернативных источников питания и аварийной техники. Эти запасы должны предотвратить остановку ключевых объектов во время возможных отключений электроэнергии.

Правительство совместно с силовыми ведомствами также разрабатывает дополнительные транспортные схемы для столицы и других крупных городов на случай перебоев в работе метро или затруднений на мостах. Среди вариантов рассматриваются компенсационные маршруты и бесплатный проезд в наземном транспорте.

Особое внимание уделяется физической безопасности переправ и распределительных станций, которые регулярно подвергаются ударам. К восстановительным работам привлекаются ремонтные бригады энергетиков, подразделения ГСЧС и Национальной полиции.

Европейские партнеры, по словам президента, согласились запустить специальные механизмы финансирования для оперативной поддержки пострадавших общин еще до наступления холодов.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Зачем Украине система противовоздушной обороны Freyja

Защита энергетики напрямую зависит от состояния воздушного щита, поэтому президент отдельно остановился на вопросе ПВО. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает не только на разовые поставки новейших средств противовоздушной обороны. Украина стремится к совместным оборонным проектам и долгосрочному промышленному сотрудничеству с европейскими партнерами.

"Нам нужна Freyja, и мы говорим не только о том, что она нам нужна зимой, чтобы протестировать её, но и о возможностях и о том, как можно расширить производство", - отметил он.

По словам главы государства, усиление защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от баллистических ракет остается ключевой задачей обороны. Укрепить небо над страной необходимо еще до сильных морозов.

Президент также сообщил, что на следующий день планирует ознакомиться с новым оборудованием для этого комплекса.

"Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы всё заработало", - добавил глава государства.

FREYJA / Инфографика: Главред

Какой обмен пленными обсуждали в Абу-Даби

От оборонных вопросов президент перешел к гуманитарной составляющей переговоров в Абу-Даби. Глава государства сообщил журналистам, что украинская делегация уже разработала параметры масштабного возвращения пленных. Ключевой раунд встреч ожидается на следующий день, а предложенную формулу в Кремль передадут посредники из США.

"Мы обсуждали это с командой. Завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать 1000 на 1000, может, 1500 на 1500. Какой-то крупный обмен. С этим поедут американцы в Россию", - сказал Зеленский.

Кто будет представлять Европу на мирных переговорах с Россией

Помимо контактов при посредничестве США, Зеленский обратил внимание на роль европейских государств в будущем мирном процессе.

Президент считает, что страны ЕС должны в ближайшее время определить лицо, которое будет выступать от имени всего континента за столом переговоров с Москвой.

По мнению Зеленского, такой представитель получит полномочия от всех европейских столиц, а решение следует принять уже в этом месяце.

"Лучше, когда мы ведем диалог. Но в ноябре мы должны определить, кто будет представлять Европу на переговорах, ведь они получат мандат на переговоры от всей Европы", - подчеркнул президент.

Что россияне заявили о Донбассе на переговорах в Абу-Даби

Возвращаясь к встречам в Абу-Даби, президент рассказал, как вели себя там представители РФ.

По его словам, российская сторона пыталась убедить украинских участников в якобы масштабных успехах на фронте. Такие утверждения озвучивали не только дипломаты, но и присутствовавшие в делегации представители спецслужб.

"Россияне думают, они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, а не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили", - рассказал глава государства.

Украинская делегация, по его словам, была удивлена такими заявлениями, ведь существует множество способов проверить реальную ситуацию на фронте.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Когда может обсуждаться безопасность в Европе

Зеленский также подчеркнул, что РФ может получить диалог о безопасности в Европе и мире только после завершения войны в Украине.

По его мнению, Россия сейчас, вероятно, пытается продвигать ту же идею о "новой европейской архитектуре безопасности", что и в свое время с Байденом.

"Я думаю, это очень опасно. Но что хорошо: сегодня мы говорили об этом с североевропейскими странами - все готовы к диалогу. Но во-первых - остановите войну в Украине, во-вторых - гарантии безопасности для Украины, в-третьих - может быть, какой-то диалог по этим темам, о безопасности в Европе и мире. Эта последовательность очень-очень важна", - подчеркнул глава государства.

Приблизят ли переговоры к завершению войны

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук заявил, что переговоры в Абу-Даби, которые продолжатся 11 ноября, вряд ли существенно приблизят окончание войны, однако отдельные положительные результаты возможны.

По его словам, главным рычагом влияния на Кремль является не дипломатическое давление, а экономические потери агрессора.

"Единственное, что заставит россиян пойти на реальные уступки, - это больше горящих НПЗ и других заводов на их территории. Они должны терять американский доллар. Поэтому это дело может продвигать определенные процессы", - подчеркнул он.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

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О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук – офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором "Цифрового контекста", а также выступает в качестве эксперта в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

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