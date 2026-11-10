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Какой церковный отмечают 11 ноября: что можно и нельзя делать

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 16:00
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Наши предки верили, что дом 11 ноября должен быть чистым и убранным.
Какой церковный отмечают 11 ноября
Какой церковный отмечают 11 ноября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 11 ноября
  • Что можно делать 11 ноября
  • Что нельзя делать 11 ноября

В среду, 11 ноября, православные верующие отмечают день памяти мучеников Мины, Виктора и Винкентия, которые пострадали за исповедание христианской веры во времена гонений на христиан в Римской империи. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 11 ноября

Святой великомученик Мина жил в конце III – начале IV века, во времена правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана. Он родился в Египте и состоял на военной службе в римском войске. Согласно церковному преданию, его подразделение располагалось в Котиаеве – городе во Фригии, исторической области Малой Азии.

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Со временем Мина все больше тяготился преследованиями христиан. Власти требовали от жителей империи участия в языческих обрядах, а отказ подчиняться мог повлечь за собой суровое наказание.

Не желая поступаться своими убеждениями, Мина оставил военную службу и удалился в горы. Там он посвятил себя молитве, посту и духовным размышлениям.

Однажды святой узнал о большом городском празднике и решил прийти туда, чтобы открыто исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Его выступление привлекло внимание властей, после чего Мину арестовали.

Согласно житию, святого подвергли допросам и жестоким пыткам, пытаясь заставить его отказаться от христианства. Однако он не отрекся от своих убеждений. В итоге Мину казнили через усечение головы. Православный календарь Православной церкви Украины указывает 304 год как дату его мученической кончины.

Святой мученик Виктор жил во II веке. Его житие связывают со временем правления римского императора Марка Аврелия или его преемника Антонина Пия. По церковному преданию, Виктор служил воином в Дамаске.

Когда в империи начались гонения на христиан, он отказался приносить жертвы языческим богам. Для римских властей такой поступок считался неповиновением, поэтому Виктора арестовали. От него требовали отречься от христианской веры, однако воин остался верен своим убеждениям.

Церковное предание описывает тяжелые испытания, выпавшие на долю мученика. По житию, ему отрубили пальцы и ослепили, но даже жестокие пытки не заставили его отказаться от веры.

Святой Винкентий, известный также как Винкентий Сарагосский, жил в конце III – начале IV века на территории современной Испании. Он родился в городе Уэска и получил образование, которое впоследствии помогло ему в церковном служении.

Винкентий был диаконом епископа Валерия Сарагосского. Он участвовал в жизни Церкви, проповедовал христианское учение и помогал местной общине. Согласно преданию, святой отличался красноречием и умением доступно объяснять основы христианской веры.

В начале IV века, во время масштабных гонений на христиан при императоре Диоклетиане, Винкентия вместе с епископом Валерием арестовали и доставили к представителям римской власти.

Из-за состояния здоровья Валерий не мог самостоятельно в полной мере отвечать на предъявленные обвинения, поэтому говорить за обоих пришлось Винкентию.

Приметы 11 ноября

  • Сильный ветер - зима будет суровой, а ненастье может продолжаться до Николая.
  • Дождь в этот день - по примете, теплая погода продержится до Введения.
  • Снег выпал и не тает - зима будет ранней и морозной.

Что нельзя делать 11 ноября

Наши предки верили, что дом 11 ноября должен быть чистым и убранным. Немытую посуду, мусор и беспорядок в доме считали плохими знаками, которые якобы могли принести семье болезни, заботы и неудачи.

Что можно делать 11 ноября

В народном календаре 11 ноября известно как день Федора Студита, которого также называют Федором Морозом. По древним верованиям, именно этот святой отвечает за зимние холода и снегопады. Люди обращались к нему с просьбами о снежной зиме и достаточно мягких морозах, а к этой дате стремились справиться с последними сезонными работами.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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